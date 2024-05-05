«Краснодар» впервые в сезоне не забил в двух матчах подряд. При Мусаеве 2 игры без голов за 7 туров РПЛ, при Ивиче было 2 за 20

«Краснодар» не забивает второй матч подряд.

Сегодня «быки» дома уступили « » (0:1) в 27-м туре Мир . В прошлом туре « » в гостях сыграл вничью с «Крыльями» (0:0).

« » впервые в текущем сезоне не забил в двух матчах подряд.

При тренере Мураде Мусаеве краснодарцы дважды остались без голов за 7 туров, при уволенном весной – дважды за 20 туров, в матчах с «Факелом» (0:0) и ЦСКА (0:1).

«Краснодар» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра.