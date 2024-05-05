«Краснодар» впервые в сезоне не забил в двух матчах подряд. При Мусаеве 2 игры без голов за 7 туров РПЛ, при Ивиче было 2 за 20
«Краснодар» не забивает второй матч подряд.
Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ. В прошлом туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями» (0:0).
«Краснодар» впервые в текущем сезоне не забил в двух матчах подряд.
При тренере Мураде Мусаеве краснодарцы дважды остались без голов за 7 туров, при уволенном весной Владимире Ивиче – дважды за 20 туров, в матчах с «Факелом» (0:0) и ЦСКА (0:1).
«Краснодар» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра.
И да, Галицкому отдельный респект...
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука."