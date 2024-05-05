«Краснодар» впервые в сезоне не забил в двух матчах подряд. При Мусаеве 2 игры без голов за 7 туров РПЛ, при Ивиче было 2 за 20

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» не забивает второй матч подряд.

Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ. В прошлом туре «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями» (0:0).

«Краснодар» впервые в текущем сезоне не забил в двух матчах подряд.

При тренере Мураде Мусаеве краснодарцы дважды остались без голов за 7 туров, при уволенном весной Владимире Ивиче – дважды за 20 туров, в матчах с «Факелом» (0:0) и ЦСКА (0:1).

«Краснодар» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра.

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20 комментариев
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Вроде и хотелось, чтобы гегемония Зенита закончилась, но Краснодар настолько бесхребетный клуб (как Боруссия Дортмунд), что в принципе не достойны быть чемпионом..
И да, Галицкому отдельный респект...
+23
-4
+19
Ответ Unknown Noname
Как бы Галицкому не превратиться в следующего "Нольтрофеича".
ну, с момента финала Кубка и еврокубков, т.е. когда команда стала уже скажем так, очень крепкой, каким то претендентом, прошло уже 10 лет. Так что он уже и есть Нольтрофеевич
+11
-3
+8
Вот и Мусаев свой рекорд клуба в сезоне установил
+6
-2
+4
Как бы Галицкому не превратиться в следующего "Нольтрофеича".
+7
-4
+3
Ответ ChefJhonnyMorgan
Вроде и хотелось, чтобы гегемония Зенита закончилась, но Краснодар настолько бесхребетный клуб (как Боруссия Дортмунд), что в принципе не достойны быть чемпионом.. И да, Галицкому отдельный респект...
всё так
+3
0
+3
Хуже и безвольней «андердога» чем Краснодар, представить сложно. Зенит так обделался по весне, что казалось бы-вот тебе, Быки-путь к 1 му месту . 1 раз, второй , третий?- не хотите? Ну тогда уже сорри, титул выиграет лучший среди худших
+2
0
+2
Никогдар? Очень надеялся, что быки возьмут чемпионство, но кажется футбольный бог наказывает за смену тренера
+1
0
+1
Ответ ciao.ragazzi.2519
Так слить чемпионат , мало кто смог бы, два шанса было уже, разочарование сезона. Уверен и при Ивиче они бы не выиграли
Ивича в любом случае убирать было нельзя, тем более на Мусаева
+3
-2
+1
Ответ ChefJhonnyMorgan
Вроде и хотелось, чтобы гегемония Зенита закончилась, но Краснодар настолько бесхребетный клуб (как Боруссия Дортмунд), что в принципе не достойны быть чемпионом.. И да, Галицкому отдельный респект...
"Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука."
+1
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+1
Так слить чемпионат , мало кто смог бы, два шанса было уже, разочарование сезона. Уверен и при Ивиче они бы не выиграли
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К чемпионству вести - не мудями трясти.
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Боруссия перелогинься мы тебя узнали
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Так слить чемпионат , мало кто смог бы, два шанса было уже, разочарование сезона. Уверен и при Ивиче они бы не выиграли
менять
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