Роберто о 2:4 с «Жироной»: «Барса» доминировала, мы старались, но не вышло. Прошу прощения у команды за ошибку»

Серджи Роберто высказался о поражении от «Жироны».

« » в гостях уступила «Жироне» (2:4) в 34-м туре .

«До 65-й минуты, пока они не сравняли счет, мы владели преимуществом. После того, как они сравняли, мы выключились, и я очень зол, потому что это была моя ошибка, я прошу прощения у команды, потому что мы играли хорошо.

Мы доминировали, владели мячом, мы вышли на второй тайм, чтобы закончить игру, но после того, как счет стал равным, они чувствовали себя более комфортно. Мы старались, но не вышло. Обидно».

О шансах на второе место

«С таким результатом мы уже не зависим от себя, нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и надеяться, что « » оступится», – сказал полузащитник «Барселоны».