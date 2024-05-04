Роберто о 2:4 с «Жироной»: «Барса» доминировала, мы старались, но не вышло. Прошу прощения у команды за ошибку»

Теги Барселона Ла Лига Жирона Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто высказался о поражении от «Жироны».

«Барселона» в гостях уступила «Жироне» (2:4) в 34-м туре Ла Лиги.

«До 65-й минуты, пока они не сравняли счет, мы владели преимуществом. После того, как они сравняли, мы выключились, и я очень зол, потому что это была моя ошибка, я прошу прощения у команды, потому что мы играли хорошо.

Мы доминировали, владели мячом, мы вышли на второй тайм, чтобы закончить игру, но после того, как счет стал равным, они чувствовали себя более комфортно. Мы старались, но не вышло. Обидно».

О шансах на второе место

«С таким результатом мы уже не зависим от себя, нам нужно выигрывать оставшиеся матчи и надеяться, что «Жирона» оступится», – сказал полузащитник «Барселоны».

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12 комментариев
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- Очень плохая игра. Я думал намного лучше будет, раньше была намного лучше игра, а сейчас и болельщиков маловато, и игра плохая. Беспонтовая игра. Раньше намного лучше было, а сейчас не удалоооось.
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Сколько уже этих доминаторов развелось.
+9
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+8
Конечно доминировали,у вас был 12 игрок Эрнандес Эрнандес.
+11
-7
+4
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
- Очень плохая игра. Я думал намного лучше будет, раньше была намного лучше игра, а сейчас и болельщиков маловато, и игра плохая. Беспонтовая игра. Раньше намного лучше было, а сейчас не удалоооось.
Сразу представил того чувака с музыкой ) Классика
+2
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+2
Мач играется до последней минуты , а Барселона играла уже с минус десятой . Ещё раз говорю - хави это поражение и минус игре . Как Лапорта это не видит - честно я не понимаю . Весь состав Деградирует и на этом будет полный колапск .
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+1
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
- Очень плохая игра. Я думал намного лучше будет, раньше была намного лучше игра, а сейчас и болельщиков маловато, и игра плохая. Беспонтовая игра. Раньше намного лучше было, а сейчас не удалоооось.
Ор 😆
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К ошибке нет вопросов, ошибаются все. Но если так уж доминировали, она не была бы критичной
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Доминаторы которые заканчивают в роли подчинённых)
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походу проходит ускоренные тренерские курсы у Хави. взращивает себе замену на будущее
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Не удивлен был бы попади 2 8 они бы вышли и сказали мы доминировали,просто видимо Хави сам в то не веря или не хотя внушил им,что даже постыдные проигрыши это часть дооминации что ли.
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ещё один доминатор )))))))
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Пропустить меньше 5 теперь называют доминированием?
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