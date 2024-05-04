Зарема о «Краснодаре»: «Дали понять, что они не про футбол, а про парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций нет. Полное разочарование, вся страна желала им победы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Зарема Салихова Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова раскритиковала «Краснодар», проигравший «Ахмату» (0:1).

«Уволив Ивича, «Краснодар» дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

Зато у «Спартака» Слишковича есть шанс обойти, пока «быки» застряли. В «Динамо» не верю, у них тоже на первом месте ГУМ, накрутка подписчиков, игры с медиакомандами и прочая мишура, которая, как они думают, ведет к популяризации «Динамо» как футбольного клуба. Но новое поколение болельщиков не болеет за лузеров», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Материалы по теме

75 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ lebedst
кто ей постоянно звонит..
Старые клиенты
+47
-4
+43
То ли дело Спартак с двумя подряд сухарями против Зенита :)
+53
-13
+40
Ещё одна за всю страну вещает.
+24
-4
+20
Бычье пастбище это интересное определение:) Ну и "новое поколение не болеет за лузеров" - это оооочень интересно в контексте трофеев Спартака при Леониде)
+23
-3
+20
Ответ Evgeny Valyaev
Интересная позиция Заремы как обычно. Многое по делу. Она интересный ньюсмейкер, это вам не Мостовой.
у Заремы две-три позиции, интересных Федуну

на этом с креативом все…

бгг
+17
-3
+14
Что любят делать любые КБ, так это решать за всю страну.
+12
-1
+11
Ситуация с ФК "Краснодар" напомнило сцену из к/ф "Веселые ребята", а именно последствия после драки музыкантов на репетиции: "Первый раз в жизни дорвались до Большого Театра, и вот — пожалте бриться..."
+11
-1
+10
кто ей постоянно звонит..
+15
-5
+10
Вся страна Монако - за Краснодар!
+7
0
+7
Ответ Счастье жить
у Заремы две-три позиции, интересных Федуну на этом с креативом все… бгг
Там поди разбери, кто «в позиции»
+7
0
+7
Ответ Виталик Украинский
Каждый тушенец знает: за МКАДом уже страны нет.
а нефть изобрел Федун!

бгг
+10
-4
+6
Ответ igls54
То ли дело Спартак с двумя подряд сухарями против Зенита :)
Шиза же прогрессирует.
+8
-3
+5
Про пастбище и ГУМ интересно сказала, может быть впервые за все время. Что, тем не менее, не отменяет её примитивности.
+8
-3
+5
Она мб и права по факту, но формулировки да и от кого исходит этот словесный понос… ну не ей такое говорить
+5
0
+5
Ответ Alex Fujimori
в чем она не права?
Во всем, кроме отсутствия у Краснодара "ментальности побеждать"
+4
0
+4
Про Зенит ни слова? Странно…
+6
-2
+4
Пфф, ну у Краснодара хоть парк и лавочки есть, в отличие от Федуна. А у Спартака только куча непомерных и смешных амбиций и целая коллекция просеров, до которой Краснодару еще работать и работать. Хотя быки и впрямь в псоледнее время именно Спартак стали напоминать и это крайне плохой ориентир для них.
+5
-2
+3
Прям вся страна желала победы?
Как же удивятся болельщики Зенита и Динамо, что их выписали из россиян
+3
-1
+2
Ответ Edgar Dupo
Страшно представить что будет дальше)
Как что. Проведение междупланетного шахматного конгресса.
+3
-1
+2
Ответ Алешка Терминатор
Раньше Заремка выступала от имени спартаковских болельщиков, а теперь за всю страну говорит.
Страшно представить что будет дальше)
+3
-1
+2
«Но новое поколение болельщиков не болеет за лузеров»
//

грамотно Зарема унизила и Спартак, и себя тоже, чивоуштам

бгг
+3
-2
+1
Зарема в Галицком увидела отражение Федуна, который так же, не про футбол. Хотя, есть за что обоих благодарить.
+1
0
+1
но новое поколение болельщиков не болеет за лузеров. К Спартаку это тоже на 100% подходит.
+1
0
+1
Как же у нее подгорает от того, что Зенит снова получил возможность вырваться вперед))
+1
0
+1
Голос со Степанова-Скворцова
+1
0
+1
Ответ Boris Volodin
Зарема — топ!
Часто слышала такое Зарема,когда из сауны ночью забирали.
+1
0
+1
Ответ lebedst
кто ей постоянно звонит..
Она сама себе пишет с телефона Ф.
+3
-2
+1
Ответ lebedst
кто ей постоянно звонит..
Посты в соц сетях читают, дядя. Ты откуда свалился? Из телефонной будки, как Чебурашка? 🤣
+1
0
+1
Ответ Круглый С
Титулы при Федуне это чемпионство, кубок и стадион. А при Галицком только лавочки и паздбище 👍😄
А давно стадион стал титулом ? У Краснодара тогда получается титул тоже внезапно есть
+1
0
+1
Ответ Виталик Украинский
Каждый тушенец знает: за МКАДом уже страны нет.
Вообще-то мой район ТушИно называется.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий