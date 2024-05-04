Зарема о «Краснодаре»: «Дали понять, что они не про футбол, а про парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций нет. Полное разочарование, вся страна желала им победы»

Зарема Салихова раскритиковала «Краснодар», проигравший «Ахмату» (0:1).

«Уволив Ивича, « » дал понять, что они не про футбол, а только про красивый парк и лавочки. Пастбище красивое у «быков», но амбиций, азарта, ментальности побеждать нет. Полное разочарование, так как вся страна желала им победы в этом сезоне.

Зато у «Спартака» есть шанс обойти, пока «быки» застряли. В « » не верю, у них тоже на первом месте ГУМ, накрутка подписчиков, игры с медиакомандами и прочая мишура, которая, как они думают, ведет к популяризации «Динамо» как футбольного клуба. Но новое поколение болельщиков не болеет за лузеров», – отметила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.