Роналду сделал дубль за 12 минут игры с «Аль-Вахдой». У Криштиану 31 гол и 10 ассистов в этом чемпионате Саудовской Аравии
Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.
Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль за первые 12 минут матча с «Аль-Вахдой» в 30-м туре лиги Саудовской Аравии.
Теперь у 39-летнего португальца 31 гол и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям, опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля» на 13 очков. Также Роналду является лучшим бомбардиром турнира.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.