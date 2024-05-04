Роналду сделал дубль за 12 минут игры с «Аль-Вахдой». У Криштиану 31 гол и 10 ассистов в этом чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Нападающий « » сделал дубль за первые 12 минут матча с « » в 30-м туре лиги Саудовской Аравии.

Теперь у 39-летнего португальца 31 гол и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям, опережая из « » на 13 очков. Также Роналду является лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.