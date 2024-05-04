Роналду сделал дубль за 12 минут игры с «Аль-Вахдой». У Криштиану 31 гол и 10 ассистов в этом чемпионате Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Александар Митрович Футбол

Криштиану Роналду забил во втором матче подряд.

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль за первые 12 минут матча с «Аль-Вахдой» в 30-м туре лиги Саудовской Аравии.

Теперь у 39-летнего португальца 31 гол и 10 результативных передач в чемпионате. Он лидирует по голевым действиям, опережая Александара Митровича из «Аль-Хилаля» на 13 очков. Также Роналду является лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Золотую шаурму этому господину
+14
-6
+8
Ответ vtsch4svws
Золотую шаурму этому господину
А Митровичу тогда серебряный чебурек?
+2
0
+2
Поздравил Реал с чемпионством
+6
-5
+1
Ответ MigraTjk
Кто бы что не говорил , но Криш он лучший в истории футбола.!!
Лучший в истории са, но не факт
+2
-1
+1
Кто бы что не говорил , но Криш он лучший в истории футбола.!!
+3
-3
0
Тяжёлый день для Риго, так и в стратосферу можно улететь🤣🤣🤣
+1
-1
0
У барсуков патовая ситуация. Сити вылетел. А в форму Баварии после 2-7 тоже тяжело влезть. Так ещё и сами на коленях титул Реалу отдали. Помянем. У 2рого Каталонского сегодня траур.
+1
-1
0
Рофлочемпик где у Фешн Сакалы 16 голов и он в топе бомбардиров, уровень:))
0
0
0
Ответ MigraTjk
Кто бы что не говорил , но Криш он лучший в истории футбола.!!
В истории? https://youtu.be/1esS29i42mg?feature=shared
0
0
0
Ответ vtsch4svws
Лучший в истории са, но не факт
Лучший в твоих фантазиях
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий