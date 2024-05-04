«Реал» сравнялся с «Ювентусом» по победам в чемпионатах – по 36 титулов. «Бавария» брала Бундеслигу 33 раза

«Реал» догнал «Ювентус» по количеству титулов среди топ-5 лиг Европы.

Мадридский клуб гарантировал себе победу в этом сезоне Ла Лиги за четыре тура до завершения чемпионата.

« » стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.

Среди пяти европейских топ-лиг столько же побед у « », который 36-й раз выигрывал Серию А.

« » становилась чемпионом Бундеслиги 33 раза.