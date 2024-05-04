«Реал» сравнялся с «Ювентусом» по победам в чемпионатах – по 36 титулов. «Бавария» брала Бундеслигу 33 раза

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

«Реал» догнал «Ювентус» по количеству титулов среди топ-5 лиг Европы.

Мадридский клуб гарантировал себе победу в этом сезоне Ла Лиги за четыре тура до завершения чемпионата.

«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.

Среди пяти европейских топ-лиг столько же побед у «Ювентуса», который 36-й раз выигрывал Серию А.

«Бавария» становилась чемпионом Бундеслиги 33 раза.

51 комментарий
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Интересный факт 💡

Браим Диас выигрывает свой четвертый чемпионский титул в возрасте 24 лет.

АПЛ, 2×Ла Лиги, Серия А

Сейчас на его счету 8 титулов в карьере.
+30
-2
+28
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
А АПЛ с кем?
С Норвичем
+13
0
+13
Ответ Роман
В следующем сезоне могут вырваться вперед и оформить второе чемпионство подряд! Такое под силу Мадриду.
Не будем спешить. Хави в первом туре может объявить об уходе
+14
-2
+12
Анчи просто легенда тренерского цеха 🤍🤍
Столько травм,отсутствие топ форварда,а команда в такой шикарной форме,одно поражение в чемпионате,выход в полуфинал ЛЧ и огромные шансы пройти в финал,уверен,летом после усиления команды Мбаппе/Дэвисом/Йоро,команда спокойно сможет идти на требл 🤍
Сейчас главное не терять концентрацию и дома закрывать Баварию!
Хала Мадрид 🤍
+12
-1
+11
Повезло нам, болельщикам Реала, живём в эпоху, когда команда творит историю наяву. Браво, Реал, Hala Madrid!!!
+14
-4
+10
Ну по-хорошему у Юве должно быть 38
+11
-3
+8
Ответ Le_Mogul
Это точно. Легко болеть за Реал. Поэтому глоров много . Вспомнилось когда с Унионом играли, надрывались при оскорблении болелов или симпатизирующих Униону. Мле, так смешно было))
Ну это проблема многих больших клубов, когда ты поддерживаешь условный Унион, они ищут какие теории заговора, что ты болельщик Барселоны и потому болеешь против великого клуба как Реал Мадрид. Редко понимают, что не все болеют за такие топ команды и есть любители клубов попроще. Это болезнь болельщиков всех топ клубов. Причем разрываются так, как будто всю жизнь прожили в Мадриде и их отец ещё водил на Бернабеу посмотреть как играет Шустер
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0
+4
Ответ Rister81
Анчи просто легенда тренерского цеха 🤍🤍 Столько травм,отсутствие топ форварда,а команда в такой шикарной форме,одно поражение в чемпионате,выход в полуфинал ЛЧ и огромные шансы пройти в финал,уверен,летом после усиления команды Мбаппе/Дэвисом/Йоро,команда спокойно сможет идти на требл 🤍 Сейчас главное не терять концентрацию и дома закрывать Баварию! Хала Мадрид 🤍
В Ливере уже лет 5 о квадрупле говорят и не фига. Плевать на все эти "достижения". Есть ЛЧ и чемпионат, остальное от лукавого
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+3
Ответ Дядя ТУРА
Не будем спешить. Хави в первом туре может объявить об уходе
Тоже тревожно, вдруг требл сделают)))
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Ответ Роман
В следующем сезоне могут вырваться вперед и оформить второе чемпионство подряд! Такое под силу Мадриду.
В следующем сезоне может быть только второе подряд.
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Ответ cZeiss
Наверное самый лайтовый клуб для поддержки.
Возможно, для тех кто начинает поддерживать команду сейчас. Я же начинал болеть за команду когда она нигде не доминировала.
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Тогда правильнее называть Лига Реала, Лига Ювентуса и Бундеслига... По логике некоторых пользователей Спортс...
+4
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+3
Ответ Cruel Snake
Интересный факт 💡 Браим Диас выигрывает свой четвертый чемпионский титул в возрасте 24 лет. АПЛ, 2×Ла Лиги, Серия А Сейчас на его счету 8 титулов в карьере.
Англия, Италия, Испания 😱
+3
-1
+2
Ответ cZeiss
Наверное самый лайтовый клуб для поддержки.
Это точно. Легко болеть за Реал. Поэтому глоров много . Вспомнилось когда с Унионом играли, надрывались при оскорблении болелов или симпатизирующих Униону. Мле, так смешно было))
+4
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Ответ meringue
Возможно, для тех кто начинает поддерживать команду сейчас. Я же начинал болеть за команду когда она нигде не доминировала.
Реал всегда был магнитом для общей массы любителей футбола.
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Hala Madrid U NADA MAS!! несмотря на столько травм мы победили и заслужили, празднуем Мадридисты 🤍
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Если бочку за нэгрейру накажут сегундой, то в ла лиге ничего не изменится.
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В следующем сезоне Реал с Анчи имеет все шансы побить рекорд Ювентуса, особенно если проведут мощно летнее ТО, и в пару к Беллингему привезут новую звезду топ-уровня (всё же верю, что не Мбаппе, а, к примеру, Осимхен, раз уж Кейна и Холланда профукали).
+3
-1
+2
В следующем сезоне могут вырваться вперед и оформить второе чемпионство подряд! Такое под силу Мадриду.
+7
-5
+2
Ответ cZeiss
Реал всегда был магнитом для общей массы любителей футбола.
А болеть за Баварию - страдание?
+1
0
+1
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
А АПЛ с кем?
Сити, он же их воспитанник
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
А АПЛ с кем?
«Манчестер Сити» откуда и перешёл в Мадрид
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Ответ alessandroma
36<38
В таком случае надеюсь Мадрид сможет сравняться через два сезона)
+3
-2
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Реал прошёлся маршем по Ла-лиге
+2
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Реал и Ювентус величайшие гегемоны своих лиг💪
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Ответ Верховный Лорд
А болеть за Баварию - страдание?
Бавария мне интересна как флагман немецкого футбола, я не являясь их болельщиком.
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«Реал» уже соревнуется по титулам не с клубами своей страны, а других чемпионатов )))
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Ответ Александр Гончаров
Болеть за Баварию это значит любить футбол, где нет имен и т.д. а есть только команда. Фанатам Роналду и Месси этого не понять.
Я не фанат ни Роналду, ни Месси, а когда я начинал болеть за Мадрид, Баварию называли «ФК Голливуд»
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Ответ cZeiss
Реал всегда был магнитом для общей массы любителей футбола.
для меня магнитом была игра команды, и игроки выступающие за Реал в то время.
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Ответ vtsch4svws
Дада, и 10 лч , что больше чем у любого другого никогда не было
9 лет я ждал Десиму.
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