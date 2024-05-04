«Реал» сравнялся с «Ювентусом» по победам в чемпионатах – по 36 титулов. «Бавария» брала Бундеслигу 33 раза
«Реал» догнал «Ювентус» по количеству титулов среди топ-5 лиг Европы.
Мадридский клуб гарантировал себе победу в этом сезоне Ла Лиги за четыре тура до завершения чемпионата.
«Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз в истории.
Среди пяти европейских топ-лиг столько же побед у «Ювентуса», который 36-й раз выигрывал Серию А.
«Бавария» становилась чемпионом Бундеслиги 33 раза.
Браим Диас выигрывает свой четвертый чемпионский титул в возрасте 24 лет.
АПЛ, 2×Ла Лиги, Серия А
Сейчас на его счету 8 титулов в карьере.
Столько травм,отсутствие топ форварда,а команда в такой шикарной форме,одно поражение в чемпионате,выход в полуфинал ЛЧ и огромные шансы пройти в финал,уверен,летом после усиления команды Мбаппе/Дэвисом/Йоро,команда спокойно сможет идти на требл 🤍
Сейчас главное не терять концентрацию и дома закрывать Баварию!
Хала Мадрид 🤍