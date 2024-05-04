Фанаты «Жироны» скандировали «Хави, оставайся!» на игре с «Барсой», болельщики «Реала» – на улицах Мадрида после чемпионства

Болельщики конкурентов «Барселоны» хотели бы, чтобы Хави никуда не уходил.

Во время матча «Жироны» против «блауграны» (4:2) фанаты хозяев скандировали: « , оставайся!»

Те же слова выкрикивали сегодня поддерживающие «Реал» люди, собравшиеся отпраздновать чемпионство на площади Сибелис в Мадриде.

В конце января главный тренер «Барселоны» объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона. В апреле он передумал и решил остаться.