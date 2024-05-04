Фанаты «Жироны» скандировали «Хави, оставайся!» на игре с «Барсой», болельщики «Реала» – на улицах Мадрида после чемпионства

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Жирона Футбол

Болельщики конкурентов «Барселоны» хотели бы, чтобы Хави никуда не уходил.

Во время матча «Жироны» против «блауграны» (4:2) фанаты хозяев скандировали: «Хави, оставайся!»

Те же слова выкрикивали сегодня поддерживающие «Реал» люди, собравшиеся отпраздновать чемпионство на площади Сибелис в Мадриде.

В конце января главный тренер «Барселоны» объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона. В апреле он передумал и решил остаться.

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56 комментариев
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Вот это тренер. Все в едином порыве им восторгаются. Браво
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-1
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Хави: болельщики Реала и Жироны сговорились. Они действуют заодно, а любое стимулирование клуба третьей стороной - грубейшее нарушение регламента. Напишу в Комитет по этике
+38
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Ответ mancity111
Вот это тренер. Все в едином порыве им восторгаются. Браво
Такого в истории испанской Ла Лиги точно не было, Хави и здесь рекорд установил
+34
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+31
Ответ iniesta8
Комментарий скрыт
С их структурой руководства (City Group) и с вашим Хави, то скорее вам бы не скатиться за топ4
+30
0
+30
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Не стрёмно вспоминать то автобусное чемпионство Барсы с рекордными отскоками по 1:0?
Самый слабый чемпион в истории ЛЛ,еврокубки подтвердят)
+21
-5
+16
Это может довести чапи до того, что он заплачет и объявит об уходе. Или такое было?
+18
-3
+15
Ответ mancity111
Вот это тренер. Все в едином порыве им восторгаются. Браво
Роналдиньо сейчас вспоминает и сравнивает как ему скандировали на Бернабеу. И что скандируют Чапи.
+17
-2
+15
А Хави ещё ноет , что его не поддерживают
+11
-2
+9
Естественно эти не против. Закинули 8 за два матча.
+10
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+9
Че, фанаты барсы теперь и в сторону Жироны будут писать свои коронные "а че в прошлом сезоне не кричали"?)))
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Докатились, уже болельщики Жироны стебутся
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Пока что лучший тренер Барсы последних 20 лет
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ждём. в следующем матче Хави отомстит и пнёт бутылку или какой-нибудь щит.
Его борьба
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Ну что болельщики барсы ?😂 что бы изменилось победи барса в эль классико ? 😂 вы даже жирону не можете обыграть 🤣
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Грех не постебаться.
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Хави поддерживает вся Испания - все же не зря он решил остаться
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Присоединяюсь к болельщикам Жироны
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Молодцы Жирона! Симпатичная команда помогла Реалу досрочно стать чемпионом!!! Хави навсегда оставайся в барсе 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
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Как мило, все противники поддерживают Хави.
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Лапорта потребует переиграть игру с Жироной.
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Ответ Momos
Заслужить уважение болельщиков непримеримых соперников - это ли не признание?
Топ признание, ага )
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Ответ Grim Fandango
Да никакие это не фанаты. Глорье, жадное до побед, к которым можно примазаться. Ни одному нормальному фанату Реала разобранная Барса не нужна, это не в их интересах. Так же как нам не нужен слабый Реал. Лишь в адекватной конкуренции рождается удовольствие от спорта.
Помню времена на стыке нулевых когда борьба решалась на финише и разница между клубами был 3-4 очка. А те 100 очков сначала от Реала потом от Барсы были волшебными
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Ответ Predator87
столько пафоса)вот посмеюсь над болелами жироны ,когда в след.году займут свое законное место в середине таблицы.через год и увидим чего стоят жирона и барса.и сравним
Для них это как глоток свежего воздуха. Че вы кирпичи откладываете сразу?
+1
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Ответ Сиражудин Халало
Реально не понимаю….они это от души говорят,или это сарказм?
Конечно же от души🤣
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Ответ Сиражудин Халало
Реально не понимаю….они это от души говорят,или это сарказм?
И то и другое. Больше первое.
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Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Вас уже Жирона стебёт , а вы все прошлые победы вспоминаете 😀
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Ответ войд
Реал отстал потому что у Барсы был исторический рекорд по минимальным победам и фарт в защите Никогда не видел чтоб игрок не мог забить с метра в пустые,а именно так Бчк и отскакивала почти от всех своих соперников)
Была ещё и помощь судей, суммарно от +12 до +15 над Реалом по всем спорным эпизодам они получили в прошлом сезоне по подсчётам независимых испанских журналистов
+4
-3
+1
Хави не заслужил такого,он легенда испанского футбола и мирового тоже.
+1
0
+1
Уже все издеваются над Барселоной , что ещё можно сказать. Хави и кореша - досвиданье - если совесть ещё осталось .
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Стало традицией! Когда каждый клуб Испании после игры скандирует, чтобы Чави оставался.
+5
-4
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