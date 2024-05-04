Фанаты «Жироны» скандировали «Хави, оставайся!» на игре с «Барсой», болельщики «Реала» – на улицах Мадрида после чемпионства
Болельщики конкурентов «Барселоны» хотели бы, чтобы Хави никуда не уходил.
Во время матча «Жироны» против «блауграны» (4:2) фанаты хозяев скандировали: «Хави, оставайся!»
Те же слова выкрикивали сегодня поддерживающие «Реал» люди, собравшиеся отпраздновать чемпионство на площади Сибелис в Мадриде.
В конце января главный тренер «Барселоны» объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона. В апреле он передумал и решил остаться.
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