Игроку «Боки» Пересу в глаз попал осколок стекла после нападения на автобус фанатами «Ривера»

Футболисты получили различные травмы в результате нападения на автобус команды фанатов .

Ультрас «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки», следовавший на стадион перед сегодняшней игрой в рамках финала Кубка Либертадорес.

Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

Полузащитнику Пабло Пересу осколок стекла попал в глаз. Он и еще несколько игроков были доставлены в больницу.

Сообщается, что болельщики «Ривер Плейт» забрасывали камнями машины скорой помощи, уезжавшие со стадиона с игроками «Боки».

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока» просила как минимум перенести время начала игры. В итоге было принято решение перенести начало на один час – с 23:00 на 00:00 по московскому времени.

В сети появились фото и видео из раздевалки «Бока Хуниорс», на которых видно, в каком стрессовом состоянии находятся футболисты после произошедшего.

Imagenes del vestuario de #Boca en el Monumental, con los jugadores afectados con cortes, mareos y vómitos, siendo atendidos por los médicos del club. pic.twitter.com/CkCibuGuBk — La Número 12 (@lanumero12comar) 24 ноября 2018 г.

Vídeo del vestuario de #Boca minutos después de la agresión pic.twitter.com/x83VBPxDmC — La Número 12 (@lanumero12comar) 24 ноября 2018 г.

Атака на автобус, драки с полицией, перечный газ. «Бока» отказывается играть с «Ривером»