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    Игроку «Боки» Пересу в глаз попал осколок стекла после нападения на автобус фанатами «Ривера»

    Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт травмы происшествия видео фото Кубок Либертадорес Пабло Перес Футбол

    Футболисты «Бока Хуниорс» получили различные травмы в результате нападения на автобус команды фанатов «Ривер Плейт».

    Ультрас «Ривера» организовали засаду и атаковали командный автобус «Боки», следовавший на стадион перед сегодняшней игрой в рамках финала Кубка Либертадорес.

    Транспортное средство получило серьезные повреждения, несколько окон были разбиты.

    Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

    Полузащитнику Пабло Пересу осколок стекла попал в глаз. Он и еще несколько игроков были доставлены в больницу.

    Сообщается, что болельщики «Ривер Плейт» забрасывали камнями машины скорой помощи, уезжавшие со стадиона с игроками «Боки».

    Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока» просила как минимум перенести время начала игры. В итоге было принято решение перенести начало на один час – с 23:00 на 00:00 по московскому времени.

    В сети появились фото и видео из раздевалки «Бока Хуниорс», на которых видно, в каком стрессовом состоянии находятся футболисты после произошедшего.

    Атака на автобус, драки с полицией, перечный газ. «Бока» отказывается играть с «Ривером»

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