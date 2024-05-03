Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Атлетик», в субботу «Реал» сыграет с «Кадисом», «Жирона» – с «Барселоной»

«Хетафе» принимает «Атлетик» в матче 34-го тура Ла Лиги.

В субботу « » сыграет с « », « » встретится с , « » в гостях у «Мальорки».

В воскресенье «Осасуна» сыграет против « ».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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