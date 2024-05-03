Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Атлетик», в субботу «Реал» сыграет с «Кадисом», «Жирона» – с «Барселоной»

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«Хетафе» принимает «Атлетик» в матче 34-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Кадисом», «Жирона» встретится с «Барселоной», «Атлетико» в гостях у «Мальорки».

В воскресенье «Осасуна» сыграет против «Бетиса».

Чемпионат Испании

34-й тур

Хетафе – Атлетик
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас
Дата проведения
4 мая, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Кадис
Дата проведения
4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Барселона
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальорка – Атлетико
Дата проведения
4 мая, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Бетис
Дата проведения
5 мая, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Вильярреал
Дата проведения
5 мая, 17.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Алавес
Дата проведения
5 мая, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Альмерия
Дата проведения
5 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Гранада
Дата проведения
5 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

6 комментариев
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Надеюсь первый каталонский поможет хозяину ЛЛ оформить чемп
Удачи Реалу и Жироне)
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Каталонское дерби, очень важный матч. Очень будет интересно, для ЛЛ нельзя чтобы Жирона стала второй. Будет вдвойне интересно посмотреть на это
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Жирона без особых проблем деклассирует бчк и сделает серьёзную заявку на серебро.
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