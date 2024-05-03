Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Атлетик», в субботу «Реал» сыграет с «Кадисом», «Жирона» – с «Барселоной»
«Хетафе» принимает «Атлетик» в матче 34-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Кадисом», «Жирона» встретится с «Барселоной», «Атлетико» в гостях у «Мальорки».
В воскресенье «Осасуна» сыграет против «Бетиса».
34-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 4 мая, 15.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 5 мая, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 5 мая, 17.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи Реалу и Жироне)