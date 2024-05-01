Вердер – Боруссия Менхенгладбах где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая

Теги Вердер Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Футбол

В субботу, 4 мая, сыграют Вердер и Боруссия Менхенгладбах в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Вердер – Боруссия Менхенгладбах

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Вердер: все новости

Боруссия Менхенгладбах: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Последние матчи Вердер

Последние матчи Боруссия Менхенгладбах

Прогноз на матч Вердер – Боруссия М

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