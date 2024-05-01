Вердер – Боруссия Менхенгладбах где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Вердер и Боруссия Менхенгладбах в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Везерштадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вердер – Боруссия Менхенгладбах
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Боруссия Менхенгладбах: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Вердер
- Аугсбург – Вердер : 0 – 3
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
- Айнтрахт Ф – Вердер : 1 – 1
- Вердер – Вольфсбург : 0 – 2
Последние матчи Боруссия Менхенгладбах
- Боруссия М – Унион : 0 – 0
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
- Вольфсбург – Боруссия М : 1 – 3
- Боруссия М – Фрайбург : 0 – 3
Прогноз на матч Вердер – Боруссия М
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