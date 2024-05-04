Осинькин об 1:2 с «Оренбургом»: «Легковесный пенальти нам поставили. «Крылья» наиграли на ничью, может быть, и больше»

Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Оренбургом».

« » проиграли « » в матче 27‑го тура Мир (1:2). На 24-й минуте главный арбитр назначил 11‑метровый удар в ворота самарской команды за игру рукой в штрафной.

«Считаю, что с нашей стороны хорошая игра была. Конечно, в первом тайме было много глупых необоснованных потерь, но это специфическое поле, к нему надо было привыкать. Оно очень качественное, но специфическое.

К сожалению, в момент, когда мы почувствовали поле и игру, уже проигрывали. Но в целом вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо. Создавали много моментов, но залетел очень легкий гол.

Легковесный пенальти нам поставили. Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, что деваться некуда. Может быть, мое ощущение, но мы сегодня наиграли на ничью, а может быть, и больше», – сказал главный тренер «Крыльев» .

Самарцы с 40 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.