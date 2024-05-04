Осинькин об 1:2 с «Оренбургом»: «Легковесный пенальти нам поставили. «Крылья» наиграли на ничью, может быть, и больше»
Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Оренбургом».
«Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» в матче 27‑го тура Мир РПЛ (1:2). На 24-й минуте главный арбитр Евгений Кукуляк назначил 11‑метровый удар в ворота самарской команды за игру рукой Юрия Горшкова в штрафной.
«Считаю, что с нашей стороны хорошая игра была. Конечно, в первом тайме было много глупых необоснованных потерь, но это специфическое поле, к нему надо было привыкать. Оно очень качественное, но специфическое.
К сожалению, в момент, когда мы почувствовали поле и игру, уже проигрывали. Но в целом вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо. Создавали много моментов, но залетел очень легкий гол.
Легковесный пенальти нам поставили. Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, что деваться некуда. Может быть, мое ощущение, но мы сегодня наиграли на ничью, а может быть, и больше», – сказал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.
Самарцы с 40 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Порадуйте, пожалуйста, в трёх последних матчах, хотя календарь там оооочень непростой остался. Ахмат, который на ходу, Динамо, которое, возможно, будет до последнего тура бороться за чемпионство, и Нижний, которому нужно спасаться от стыков.
Легко не будет, но надеюсь, что очки мы ещё наберём. Надо постараться!