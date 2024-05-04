«Барса» не набрала ни одного очка в четырех матчах Ла Лиги с «Реалом» и «Жироной»

«Барселона» не выигрывала у «Реала» и «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги.

В 34-м туре Ла Лиги «блауграна» в гостях уступила «Жироне» (2:4).

« » проиграла оба матча « » (1:2, 2:3) и «Жироне» (2:4, 2:4) в этом сезоне чемпионата .

Команда Хави идет на 3-м месте с 73 очками.