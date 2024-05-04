«Барса» не набрала ни одного очка в четырех матчах Ла Лиги с «Реалом» и «Жироной»
«Барселона» не выигрывала у «Реала» и «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги.
В 34-м туре Ла Лиги «блауграна» в гостях уступила «Жироне» (2:4).
«Барселона» проиграла оба матча «Реалу» (1:2, 2:3) и «Жироне» (2:4, 2:4) в этом сезоне чемпионата Испании.
Команда Хави идет на 3-м месте с 73 очками.
Они это заслужили. И я поздравляю Карло, он великий тренер».
Неужели состав Барсы хуже Жироны?
Или может кто-то за руководство Барсы довел клуб до ручки(рычагов)?
Дальше-будет хуже, это факт.
При Хави Барса выигрывала в условиях, когда полсостава Реала была после травм и многие просели физически, или когда Анчелотти проводил неудачные эксперименты.
Стоило ему подойти к вопросу принципиально, как ситуация резко изменилась = у Реала 4 победы подряд.