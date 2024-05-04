«Барса» не набрала ни одного очка в четырех матчах Ла Лиги с «Реалом» и «Жироной»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» не выигрывала у «Реала» и «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги.

В 34-м туре Ла Лиги «блауграна» в гостях уступила «Жироне» (2:4).

«Барселона» проиграла оба матча «Реалу» (1:2, 2:3) и «Жироне» (2:4, 2:4) в этом сезоне чемпионата Испании.

Команда Хави идет на 3-м месте с 73 очками.

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49 комментариев
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Реал и Жирона получается владельцы Барсы в Ла Лиге.
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Ямаль самый молодой футболист который... ну вы поняли
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Для начала перед первым каталонским.
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0 из 12 очков, браво Чаппи! я ухожу, я остаюсь
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Мичел: «Я поздравляю «Мадрид» с чемпионством.
Они это заслужили. И я поздравляю Карло, он великий тренер».
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Ответ Роман
Реал и Жирона получается владельцы Барсы в Ла Лиге.
Ну Реал бчк уже лет 10 владеет. Жирона только в этом году приобрела пакет акций)
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Негрейра не помог, вот и закономерный результат, ведь он был главным творцом успеха Барселоны на протяжении 20 лет
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Ответ Роман
Реал и Жирона получается владельцы Барсы в Ла Лиге.
Хозяева))
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Ответ Cruel Snake
Ямаль самый молодой футболист который... ну вы поняли
Хватит уже пиарить этого бесполезного бруска)
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Просто эти команды выше классом.!!
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Ответ fussballer
Для начала перед первым каталонским.
Да просто на колени, там ему место
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Где Ригобер?))
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Перес купил Реал и Жирону.
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Молодцы Жирона! Симпатичная команда помогла Реалу досрочно стать чемпионом!!! Хави навсегда оставайся в барсе 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
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Хваленый кубарсик в важном матче обосрался по полной
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Ответ xQcoW
Хваленый кубарсик в важном матче обосрался по полной
Ну, если откровенно говорить, то в очередной раз уже провалился Араухо, а не Кубарси.
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Ответ Мирослав Ковальский
Негрейра не помог, вот и закономерный результат, ведь он был главным творцом успеха Барселоны на протяжении 20 лет
Негрейра плачет сейчас. Все наследие его уходит.
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Вы не понимаете. Если бы не "украденный гол" Ямаля, то Барса взяла бы в этих матчах 12 очков и стала бы чемпионом.
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Если бы не тотальное везение со жребием 1/8 ЛЧ, слили бы все важные матчи сезона. Чави и его детский сад сильно переоценены.
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Ксчави оставайся!
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Так он и не вставал с них)
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Тяжело набрать какие-то очки с Араухо в защите и соответственно с 13 пропущенными мячами в 4 играх
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Сколько раз Хуви получил по 4 в этом сезоне?))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Сколько раз Хуви получил по 4 в этом сезоне?))
Ладно Хави. Ямаль)
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Ответ S_C
у Барсы слабейший состав в 21 веке не считая талантливую молодежь,и наверно слабейший вратарь в 21 веке конкретно в клубе.
Тер Стеген - это слабейший вратарь? Серьезно??
Неужели состав Барсы хуже Жироны?
Или может кто-то за руководство Барсы довел клуб до ручки(рычагов)?
Дальше-будет хуже, это факт.
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Ответ 7s6vjn2j5s
Везде лучше, всех лучше, НО - слито все. Это закономерность, а не цепочка случайных совпадений.
у Барсы слабейший состав в 21 веке не считая талантливую молодежь,и наверно слабейший вратарь в 21 веке конкретно в клубе.
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Ответ S_C
видно Барселоне легче играть против Реала чем против Жироны. все мы видели что в первой игре против Реала Барса играла просто лучше,во второй до не засчитанного явного гола Ямала Барса тоже была лучше.
Везде лучше, всех лучше, НО - слито все. Это закономерность, а не цепочка случайных совпадений.
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Ответ S_C
не не стала бы,но Хави тогда в 5й раз за 2 сезона обыграл бы Реал,или например если бы не позор в матче Реал-Альмерия кто знает,может это помогло бы последней не вылететь.
Ну да, если Реал выигрывает матч, то это, по мнению глоров Барсы и Хави, позор, а вот для Барсы слиться дважды Жироне, пропустив в сумме 8 голов - это обычное дело, ага:))

При Хави Барса выигрывала в условиях, когда полсостава Реала была после травм и многие просели физически, или когда Анчелотти проводил неудачные эксперименты.
Стоило ему подойти к вопросу принципиально, как ситуация резко изменилась = у Реала 4 победы подряд.
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Это их днк
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Неудачный сезон, который бывает у всех клубов. Болельщикам Барселоны сил и терпения 💪
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