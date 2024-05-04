Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»

Эрлинг Холанд высказался о покере в ворота «Вулверхэмптона».

«Сити» одержал победу со счетом 5:1 в 36-м туре .

«Не так плохо, 25 голов в этом сезоне, спасибо за это. Двигаемся дальше.

У меня не самый плохой тренер, который подстегивает меня, и я вдохновляюсь игроками, которые меня окружают. Без них это было бы невозможно. Мы смотрим вперед, осталось четыре финала. Мы собираемся выиграть каждый и готовимся к «Фулхэму».

О втором голе

«Это прекрасный гол. Мой отец будет счастлив. Хорошее празднование, я получил удовольствие от этого. Я забиваю все больше голов, стараюсь развиваться и идти вперед».

О своем четвертом голе

«Красивый гол. Не знаю, что еще сказать. Отличный гол, отличный пас от [Фодена]».

О том, думает ли о разнице мячей

«Нет. Прежде всего, нужно побеждать в матчах, но, конечно, мы хотим иметь лучшую разницу мячей. Не будем думать об этом. Настраиваемся на «Фулхэм», – сказал нападающий « » в интервью Sky Sports.