Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о покере в ворота «Вулверхэмптона».

«Сити» одержал победу со счетом 5:1 в 36-м туре АПЛ.

«Не так плохо, 25 голов в этом сезоне, спасибо за это. Двигаемся дальше.

У меня не самый плохой тренер, который подстегивает меня, и я вдохновляюсь игроками, которые меня окружают. Без них это было бы невозможно. Мы смотрим вперед, осталось четыре финала. Мы собираемся выиграть каждый и готовимся к «Фулхэму».

О втором голе

«Это прекрасный гол. Мой отец будет счастлив. Хорошее празднование, я получил удовольствие от этого. Я забиваю все больше голов, стараюсь развиваться и идти вперед».

О своем четвертом голе

«Красивый гол. Не знаю, что еще сказать. Отличный гол, отличный пас от Фила [Фодена]».

О том, думает ли Пеп Гвардиола о разнице мячей

«Нет. Прежде всего, нужно побеждать в матчах, но, конечно, мы хотим иметь лучшую разницу мячей. Не будем думать об этом. Настраиваемся на «Фулхэм», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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19 комментариев
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Холанн пропал в важных матчах? Лутон и Вулверхэмптон за это ответят😈
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Маленький, все эти мусорные голы твоим постоянным клиентам неплохо бы поменять на один гол Реалу!
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Ответ Наиль Сафин
Специалист по лутонам.
Забил всем клубам Апл. Придумай что-нибудь пооригинальнее)
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Как бомбардир - хорош
Как футболист в целом - переоценен
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Гроза середняков опять запел 🤣
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Так Репа ещё никто не оскорблял. "Не самый плохой тренер" 😂
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Чуть-чуть лучше Мостового
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Сейчас где-то в Мадриде Рюдигер с улыбкой читает эту новость,отмечая чемпионство Реала с мыслями об игре с Баварией
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Самый позорный топскорер АПЛ в истории
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Ответ S_C
Пеп уже лучший в истории
С 1 лч за 10 лет с такими вложениями ? Сомнительно
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Ответ mr Gadisov
С 1 лч за 10 лет с такими вложениями ? Сомнительно
а кто лучший, Зидан чтоли который только с одним составом что-то показал и чемпионаты кризисной Барсе проигрывал? Пеп однозначно лучший тренер для лиг
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0
Ответ Михаил Хромаков
а кто лучший, Зидан чтоли который только с одним составом что-то показал и чемпионаты кризисной Барсе проигрывал? Пеп однозначно лучший тренер для лиг
Зидан и с более слабым составом добивался результатов
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Ответ mr Gadisov
С 1 лч за 10 лет с такими вложениями ? Сомнительно
Почему дурачье считает за 10 лет? Почему не посчитал 1 ЛЧ за год? Почему не посчитать за карьеру? Пеп уже выиграл АПЛ столько же, сколько Ливерупль за 30 лет😂
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Зидан и с более слабым составом добивался результатов
точно с более слабым? в атаке 100 млн Роналду и Бейл, у Пепа только паспортист Грилиш и это мы еще инфляцию не учитываем, щас бы Роналду с Бейлом 200+ стоили
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