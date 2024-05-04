Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»
Эрлинг Холанд высказался о покере в ворота «Вулверхэмптона».
«Сити» одержал победу со счетом 5:1 в 36-м туре АПЛ.
«Не так плохо, 25 голов в этом сезоне, спасибо за это. Двигаемся дальше.
У меня не самый плохой тренер, который подстегивает меня, и я вдохновляюсь игроками, которые меня окружают. Без них это было бы невозможно. Мы смотрим вперед, осталось четыре финала. Мы собираемся выиграть каждый и готовимся к «Фулхэму».
О втором голе
«Это прекрасный гол. Мой отец будет счастлив. Хорошее празднование, я получил удовольствие от этого. Я забиваю все больше голов, стараюсь развиваться и идти вперед».
О своем четвертом голе
«Красивый гол. Не знаю, что еще сказать. Отличный гол, отличный пас от Фила [Фодена]».
О том, думает ли Пеп Гвардиола о разнице мячей
«Нет. Прежде всего, нужно побеждать в матчах, но, конечно, мы хотим иметь лучшую разницу мячей. Не будем думать об этом. Настраиваемся на «Фулхэм», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
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