«Жирона» впервые сыграет в Лиге чемпионов. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю

«Жирона» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

« » дома обыграла «Барселону» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Команда Мичела Санчеса набрала 74 очка за 34 матча в чемпионате и уже не опустится ниже четвертой строчки.

« » проводит всего четвертый сезон в за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.

Сейчас каталонцы идут вторыми и опережают «Барселону» на одно очко, «Атлетико» с четвертой строчки – на 10 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).