«Жирона» впервые сыграет в Лиге чемпионов. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю
«Жирона» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Жирона» дома обыграла «Барселону» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Команда Мичела Санчеса набрала 74 очка за 34 матча в чемпионате Испании и уже не опустится ниже четвертой строчки.
«Жирона» проводит всего четвертый сезон в Ла Лиге за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.
Сейчас каталонцы идут вторыми и опережают «Барселону» на одно очко, «Атлетико» с четвертой строчки – на 10 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).
А сейчас поиграют в ЛЧ, и, возможно, в Суперкопе - если Барсу за четыре тура вперёд не пропустят. Больше дохода, больше возможностей будет.
Хотя очень было бы круто посмотреть на их успешное выступление в ЛЧ - заслужили игрой в этом сезоне в Ла Лиге.
РМ и Барса с неограниченными ресурсами и фарм МС групп.
Тоже с интересом за ними в ЛЧ понаблюдаю. Кусачие ребята.