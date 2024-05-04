«Жирона» впервые сыграет в Лиге чемпионов. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Жирона» дома обыграла «Барселону» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Команда Мичела Санчеса набрала 74 очка за 34 матча в чемпионате Испании и уже не опустится ниже четвертой строчки.

«Жирона» проводит всего четвертый сезон в Ла Лиге за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.

Сейчас каталонцы идут вторыми и опережают «Барселону» на одно очко, «Атлетико» с четвертой строчки – на 10 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).

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35 комментариев
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И ведь в Жироне звёзд не накуплено - просто добротно сколоченная команда. Здорово это, на самом деле. Ла Лиге очень нужен был ещё один сильный клуб.
А сейчас поиграют в ЛЧ, и, возможно, в Суперкопе - если Барсу за четыре тура вперёд не пропустят. Больше дохода, больше возможностей будет.
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Заслужили!
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+16
Первый каталонский впервые в ЛЧ. Даже Сальвадор Дали такого бы не придумал
+18
-7
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Ответ xDe xDe
И ведь в Жироне звёзд не накуплено - просто добротно сколоченная команда. Здорово это, на самом деле. Ла Лиге очень нужен был ещё один сильный клуб. А сейчас поиграют в ЛЧ, и, возможно, в Суперкопе - если Барсу за четыре тура вперёд не пропустят. Больше дохода, больше возможностей будет.
Тут самая главная проблема в том, что этот состав Жироны летом попробуют растащить топовые европейские клубы и, с большей долей вероятности, у них это получится.

Хотя очень было бы круто посмотреть на их успешное выступление в ЛЧ - заслужили игрой в этом сезоне в Ла Лиге.
+13
-3
+10
Ответ VuNePonimaete
Сколько тренерских открытий последнее время. Де Дзерби, Алонсо, Мичел, Индзаги👏
Ну Индзаги-то давно известен был. Я бы еще Себастьяна Хенесса добавил, все-таки такой прорыв с Штутгартом совершил.
+7
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+7
Жирона, Болонья, Брест, Астон Вилла… быть добру! ))
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Главный Каталонский клуб, потом Эспаньол, а Барселона по привычке третья ))
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+4
Браво Мичел, отлично Довбик!
+4
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Ответ igls54
Первый каталонский впервые в ЛЧ. Даже Сальвадор Дали такого бы не придумал
До первого каталонского им еще лет 100 истории, ты уж совсем голову не теряй. Как будто Атлетико не был на финише выше Реала в чемпионате)))
+6
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+3
Жирона официально первый каталонский, бчк 3-й .
+5
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В Каталонии новый герой!
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Ответ xDe xDe
И ведь в Жироне звёзд не накуплено - просто добротно сколоченная команда. Здорово это, на самом деле. Ла Лиге очень нужен был ещё один сильный клуб. А сейчас поиграют в ЛЧ, и, возможно, в Суперкопе - если Барсу за четыре тура вперёд не пропустят. Больше дохода, больше возможностей будет.
Не смешите, Жирона это фарм МС, им мало что грозит. Переживать надо за другие клубы Испании но точно не за них, в этом плане
РМ и Барса с неограниченными ресурсами и фарм МС групп.
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Ответ xQcoW
Реал - Жирона новое улучшенное Эль Классико
Эль Класико (буква с - одна) это только для 3 клубов, которые никогда не вылетали из Ла Лиги. это Мадрид, Барселона и Бильбао.
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Ответ Кирилл
Тут самая главная проблема в том, что этот состав Жироны летом попробуют растащить топовые европейские клубы и, с большей долей вероятности, у них это получится. Хотя очень было бы круто посмотреть на их успешное выступление в ЛЧ - заслужили игрой в этом сезоне в Ла Лиге.
Факт. Надеюсь, смогут сохранить основную часть ростера.
Тоже с интересом за ними в ЛЧ понаблюдаю. Кусачие ребята.
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Ответ Надоело париться в бане
Ну Индзаги-то давно известен был. Я бы еще Себастьяна Хенесса добавил, все-таки такой прорыв с Штутгартом совершил.
Да, он был хорош. Но в этом сезоне мне кажется он вышел на уровень именно топ тренеров. Да тренер Штутгарте тоже крут. Вообще мощный сезон в этом году получился, много сюрпризов, почаще бы так
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Феноменально. Галицкий бы давно уволил тренера и игроков бы распродал
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наверное большинство в мире будут болеть за Жирону
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Молотки
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Заслужили! Как быть в ЛЧ. Так и вторыми в Ла Лиге.
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Отличная команда, надеюсь еще и серебро не упустят в этом сезоне !
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Достойно выглядят !!! Успехов им в ЛЧ
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Жирона, Болонья, Астон Вилла. Интересный состав участников намечается если не разберут команды на запчасти
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Сколько тренерских открытий последнее время. Де Дзерби, Алонсо, Мичел, Индзаги👏
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