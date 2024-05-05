Индзаги о 0:1: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался, следует отдать должное. Мы заслуживали сравнять счет, пожалуй»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Сассуоло Футбол

Симоне Индзаги высказался о 1-м поражении «Интера» за 29 матчей – от «Сассуоло».

«Мы начали игру вяло, подход был неправильным. После пропущенного гола мы стали лучше перемещать мяч и, пожалуй, заслуживали сравнять счет. Мы пытались внести изменения, использовать разные системы игры, выпустить больше нападающих, но не создали достаточного количества моментов во втором тайме.

Мы должны были сделать больше. Жаль, что мы не сумели добиться чего-то ради фанатов, которые были с нами.

Мы забивали в 42 матчах подряд с прошлогодней встречи с «Монцей», но «Сассуоло» хорошо защищался, был собран и упорно сражался, следует отдать ему должное. Я огорчен поражением, но «Сассуоло» продемонстрировал самопожертвование», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport Italia.

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1 комментарий
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Смотрел игру,у Интера 75% владения и 1 удар в створ ворот.Может просто помогли Сассуоло побороться за выживание)
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