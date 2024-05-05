Индзаги о 0:1: «Интер» забивал в 42 матчах подряд, но «Сассуоло» хорошо защищался, следует отдать должное. Мы заслуживали сравнять счет, пожалуй»

Симоне Индзаги высказался о 1-м поражении «Интера» за 29 матчей – от «Сассуоло».

«Мы начали игру вяло, подход был неправильным. После пропущенного гола мы стали лучше перемещать мяч и, пожалуй, заслуживали сравнять счет. Мы пытались внести изменения, использовать разные системы игры, выпустить больше нападающих, но не создали достаточного количества моментов во втором тайме.

Мы должны были сделать больше. Жаль, что мы не сумели добиться чего-то ради фанатов, которые были с нами.

Мы забивали в 42 матчах подряд с прошлогодней встречи с «Монцей», но «Сассуоло» хорошо защищался, был собран и упорно сражался, следует отдать ему должное. Я огорчен поражением, но « » продемонстрировал самопожертвование», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.