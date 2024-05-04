«Ман Сити» выиграл 6 матчей АПЛ подряд с общим счетом 24:5. Поражений в лиге нет 20 игр

Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 20 матчей.

Сегодня команда разгромила « » (5:1) в 36-м туре.

«Горожане» одержали в чемпионате шесть побед подряд с общим счетом 24:5.

В последний раз они проигрывали в 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у « » 16 побед и 4 ничьих.

11 мая клуб выступит в гостях у «Фулхэма».