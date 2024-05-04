«Ман Сити» выиграл 6 матчей АПЛ подряд с общим счетом 24:5. Поражений в лиге нет 20 игр
Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 20 матчей.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре.
«Горожане» одержали в чемпионате шесть побед подряд с общим счетом 24:5.
В последний раз они проигрывали в АПЛ 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у «Манчестер Сити» 16 побед и 4 ничьих.
11 мая клуб выступит в гостях у «Фулхэма».
Сити: В последних 20 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы
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