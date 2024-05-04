«Ман Сити» выиграл 6 матчей АПЛ подряд с общим счетом 24:5. Поражений в лиге нет 20 игр

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Футбол

Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 20 матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре.

«Горожане» одержали в чемпионате шесть побед подряд с общим счетом 24:5.

В последний раз они проигрывали в АПЛ 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у «Манчестер Сити» 16 побед и 4 ничьих.

11 мая клуб выступит в гостях у «Фулхэма».

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21 комментарий
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Арсенал: В последних 18 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы
Сити: В последних 20 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы

Эмери просто стена
+32
0
+32
Ответ gninnur esrever*
Мне они одному надоели?
Да, одному.
+25
-4
+21
Ответ Надоело париться в бане
Арсенал: В последних 18 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы Сити: В последних 20 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы Эмери просто стена
- кто ты воин?
- Олимпиакос
+15
0
+15
Пепа надо запретить.Эта машина слишком хороша,вклад в команду на уровне праймового Месси.Для их команд это хорошо,но уже приелась эта тотальная доминация
+16
-3
+13
Всё идёт к рекордному 4му чемпионству подряд. Только чудо может этому помешать
+4
0
+4
только нелепый отскок Реала все испортил,но и без того МС лучший клуб Европы,Родри в топ3 на ЗМ должен уже попасть,просто лучший.
+14
-11
+3
Мне они одному надоели?
+13
-11
+2
Только с Тоттенхэмом могут оступиться, но тех адский календарь на финише выжал окончательно. Всех остальных обыграют на изи.
+2
0
+2
Ответ Нголо Щербатски
Надеюсь Арсенал станет чемпионом, одно их чемпионство затмит все титулы сити с правления пепа!!! Артета сам всех вырастил кроме Райса а Пепу понадобилось 2 миллиарда
Ты посмотри сначала трансферный баланс при Артете, а потом уже что то пиши 😁
+2
0
+2
Ответ Нголо Щербатски
Надеюсь Арсенал станет чемпионом, одно их чемпионство затмит все титулы сити с правления пепа!!! Артета сам всех вырастил кроме Райса а Пепу понадобилось 2 миллиарда
Пеп настолько крут, что для того чтобы ему не было скучно в АПЛ сам выращивает себе конкурентов. И Артету и Зинченко и Жезуса он вырастил и подарил Арсеналу, а ты тут про какое-то затмит чего-то там лепечешь.
+2
0
+2
Ответ Денис Бабенко
Да, одному.
Нет
0
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Ответ gninnur esrever*
Мне они одному надоели?
И мне
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0
0
Ответ Надоело париться в бане
Арсенал: В последних 18 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы Сити: В последних 20 матчах АПЛ 1 поражение - от Астон Виллы Эмери просто стена
Дзюба - великий мотиватор)
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Ответ Случайно заскочил
Пеп настолько крут, что для того чтобы ему не было скучно в АПЛ сам выращивает себе конкурентов. И Артету и Зинченко и Жезуса он вырастил и подарил Арсеналу, а ты тут про какое-то затмит чего-то там лепечешь.
Ну, подарки, как оказалось, так себе, но суть правильная - полностью согласен.
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Ответ Нголо Щербатски
Надеюсь Арсенал станет чемпионом, одно их чемпионство затмит все титулы сити с правления пепа!!! Артета сам всех вырастил кроме Райса а Пепу понадобилось 2 миллиарда
Что имеешь ввиду под словом "затмит" ? Кто мешал Арсу в прошлом сезоне выиграть ? Да и Ливер тоже в свое время выиграл титул и чето не затмил ))
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Ответ Нголо Щербатски
Надеюсь Арсенал станет чемпионом, одно их чемпионство затмит все титулы сити с правления пепа!!! Артета сам всех вырастил кроме Райса а Пепу понадобилось 2 миллиарда
Все не затмит
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Ответ alessandroma
Заплачь
Какие же вы ранимые, фаны псевдо королевского клуба
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все в руках ногах Сити ,чтобы стать чемпионом
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Пеп хозяин чемпионатов. И ничего с этим не сделать.
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