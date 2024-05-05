«Краснодар» при Мусаеве выигрывает реже, чем при Ивиче – 43% против 55. Процент поражений выше – 29 против 15

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев статистика Футбол

Статистика «Краснодара» при Владимире Ивиче лучше, чем при Мураде Мусаеве.

Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в рамках Мир РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева выиграл 43% встреч (3 победы в 7 турах), в то время как с Ивичем, уволенным весной, клуб побеждал в 55% игр лиги (11 побед в 20 турах).

Кроме того, при Мусаеве «Краснодар» чаще проигрывает – 29% (2 поражения в 7 турах). С Ивичем уступал в 15% матчей в РПЛ – 3 поражения в 20 турах.

«Краснодар» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра. 

41 комментарий
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План поменять Ивича на Мусаева был надёжный, как швейцарские часы
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Зато играют мертвые Виктор Са и Кастаньо которых привезли, а Ивич не ставил. Следующий сезон 5-6 место , такой шанс профукали
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Мусаев - это абсолютное ничтожество, это было понятно еще в его первый тренерский срок. Только полный кретин мог доверить ему команду второй раз.
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очень жаль, но болеть за Краснодар больше не получится. мало того, что у себя дома уступили, так ещё по факту оставили Грозный в РПЛ.
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Зато играет красиво)
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Ответ расформировать московские кабинеты
Минутка статистики. Ивич до перерыва: 11/21 набранных очков. После перерыва 1/6 и вылет из кубка от Химок Мусаев сейчас: 11/21. Не вижу особой разницы P.S. жду хейта "ну он же шел на первом месте", только футбол Ивича, думаю, все прохавали уже и лучше бы не было
Думаю тут больше проблем в том как его убрали. Одно дело убрать Ивича в декабре сказав нам не важен результат, нам важно как играет клуб это хорошо вопросов нет, но другое дело дать человеку (чья постановка игры не нравится владельцу клуба) всю зимнию предсезонку ( более 2х месяцев за это время новый тренер мог спокойно освоится в команде и наиграть новые схемы) и только после возобновления чемпиона дождавшись вылета из кубка и потери первого места в таблице уволить тренера тут явно читается лицемерие и отсутствие плана.
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Мусаев-физрук чего от него ждать
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Кто бы сомневался
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Тушенка заслужила, им и второго места много...
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Зенит и Семак уже больше таких шансов не дадут в ближайшее время.
Тем более, в следующем году, во-первых в след году важная дата для Зенита. Во-вторых всех новичков встроят. Кого надо отпустить (Вендел)- отпустят.
На оставшие деньги от продажи Малкома (а там много) докупят, кого не хватает. Будет лето, будет время, будет опыт этого года.
Так, что Краснодар слишком легкомысленно потерял свои шансы и свой осенний перевес.
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Ответ Сергей
красивая манипуляция, спортс а можно вот так: последние 7 матчей при Ивиче: 2 победы, 2 ничьи первые 7 матчей при Мусаеве: 3 победы, 2 ничьи
Ради справедливости Ивич из этих 7матчей дома играл три, в гостях(Зенит, Урал, Ростов, Химки) , а Мусаев 4, в гостях(Локомотив, Пари, КС)
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Ответ Николай Леухин
газпром красава,двум конкурентам втюхал самых лучших тренеров
Чего?
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Вернули физрука - результат говорит сам за себя…
Остался бы серб, Краснодар точно бы зацепился за золото, Зенит то в кризисе, возможно затяжном
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Мусаев конечно же тот ещё Краснодарский фрукт,но игроки что это за отношение к игре и профессии??? у вас шанс выпал стать чемпионами и ведь у многих первый и в последний раз это позор с гнильцой... гореть 0:1 иметь 50 мин чтобы отыграться и попытаться выйграть,а они вату катают в центре поля между защитниками 30 мин. Спертянц тоже к сожалению не показал что он лидер и ведёт за собой в таких играх. Чемпионства в этой команде нет!
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Ответ расформировать московские кабинеты
Минутка статистики. Ивич до перерыва: 11/21 набранных очков. После перерыва 1/6 и вылет из кубка от Химок Мусаев сейчас: 11/21. Не вижу особой разницы P.S. жду хейта "ну он же шел на первом месте", только футбол Ивича, думаю, все прохавали уже и лучше бы не было
А выбор был только между Ивичем и Мусаевым? Вопрос не в том, что Ивича сняли (хотя это скорее была эмоция), а на кого поменяли.
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Ответ Nogoi89
Зенит и Семак уже больше таких шансов не дадут в ближайшее время. Тем более, в следующем году, во-первых в след году важная дата для Зенита. Во-вторых всех новичков встроят. Кого надо отпустить (Вендел)- отпустят. На оставшие деньги от продажи Малкома (а там много) докупят, кого не хватает. Будет лето, будет время, будет опыт этого года. Так, что Краснодар слишком легкомысленно потерял свои шансы и свой осенний перевес.
У них денег хватить, там не только на ту сумму от продажи русобразильца существуют.
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Ответ Герман Радиков
почему у них так колени тресутся в самый ответственный момент!? им кто-то угрожает!?)))
Борода, который козел мсудье
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Ответ bm9z9dpnwx
Ну ещё поборятся
главное верить
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Да ладно!?, а могло быть по-другому?
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Ответ vulturecrow
очень жаль, но болеть за Краснодар больше не получится. мало того, что у себя дома уступили, так ещё по факту оставили Грозный в РПЛ.
А чем тем грозный не угодил?или тв нази грн..ый?
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Главное Галицкий гений) походу скоро и Сталик в японский сад превратит - толку больше
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Какой смысл в нём ? Кто придумал его поставить? Риторический вопрос
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Честно рад, что Краснодар скорее всего не будет чемпионом.
Слишком волатильная и бесхарактерная команда, такие не должны становиться чемпионами.
По факту у них единственные шансы это на то, что Зенит сам налажает. Это не по-чемпионски.
Чемпионами должны становиться либо сумасшедшие выскочки (как Лестер), либо стабильные гегемоны, которые в целом по сезону на порядок сильнее.
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Да при чем тут тренер, когда игроки посредственность. Их уровень максимум 4-5 место
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почему у них так колени тресутся в самый ответственный момент!? им кто-то угрожает!?)))
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куплено всё. Я бы увидился если Ахмат вылетел. видимо околофутбольные игры начались
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Ну ещё поборятся
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Минутка статистики. Ивич до перерыва: 11/21 набранных очков. После перерыва 1/6 и вылет из кубка от Химок
Мусаев сейчас: 11/21.
Не вижу особой разницы
P.S. жду хейта "ну он же шел на первом месте", только футбол Ивича, думаю, все прохавали уже и лучше бы не было
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Да ну ... Быть не может такого. Пересчитайте еще раз.))
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