«Краснодар» при Мусаеве выигрывает реже, чем при Ивиче – 43% против 55. Процент поражений выше – 29 против 15

Статистика «Краснодара» при Владимире Ивиче лучше, чем при Мураде Мусаеве.

Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в рамках Мир РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» под руководством выиграл 43% встреч (3 победы в 7 турах), в то время как с Ивичем, уволенным весной, клуб побеждал в 55% игр лиги (11 побед в 20 турах).

Кроме того, при Мусаеве «Краснодар» чаще проигрывает – 29% (2 поражения в 7 турах). С Ивичем уступал в 15% матчей в – 3 поражения в 20 турах.

« » идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра.