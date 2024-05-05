«Краснодар» при Мусаеве выигрывает реже, чем при Ивиче – 43% против 55. Процент поражений выше – 29 против 15
Статистика «Краснодара» при Владимире Ивиче лучше, чем при Мураде Мусаеве.
Сегодня «быки» дома уступили «Ахмату» (0:1) в рамках Мир РПЛ.
В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева выиграл 43% встреч (3 победы в 7 турах), в то время как с Ивичем, уволенным весной, клуб побеждал в 55% игр лиги (11 побед в 20 турах).
Кроме того, при Мусаеве «Краснодар» чаще проигрывает – 29% (2 поражения в 7 турах). С Ивичем уступал в 15% матчей в РПЛ – 3 поражения в 20 турах.
«Краснодар» идет на 2-м месте в турнирной таблице с 50 очками – столько же у «Зенита», но у петербуржцев игра в запасе. «Динамо» отстает на 3 балла, москвичи проведут матч с «Сочи» завтра.
Тем более, в следующем году, во-первых в след году важная дата для Зенита. Во-вторых всех новичков встроят. Кого надо отпустить (Вендел)- отпустят.
На оставшие деньги от продажи Малкома (а там много) докупят, кого не хватает. Будет лето, будет время, будет опыт этого года.
Так, что Краснодар слишком легкомысленно потерял свои шансы и свой осенний перевес.
Остался бы серб, Краснодар точно бы зацепился за золото, Зенит то в кризисе, возможно затяжном
Слишком волатильная и бесхарактерная команда, такие не должны становиться чемпионами.
По факту у них единственные шансы это на то, что Зенит сам налажает. Это не по-чемпионски.
Чемпионами должны становиться либо сумасшедшие выскочки (как Лестер), либо стабильные гегемоны, которые в целом по сезону на порядок сильнее.
Мусаев сейчас: 11/21.
Не вижу особой разницы
P.S. жду хейта "ну он же шел на первом месте", только футбол Ивича, думаю, все прохавали уже и лучше бы не было