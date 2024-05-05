Холанд о словах Кина про «игрока 4-й лиги»: «Мне нет дела до этого человека»

Теги Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд ответил на критику Роя Кина.

Ранее Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Мне нет дела до этого человека», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью ViaPlay.

Сегодня «горожане» разгромили «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре АПЛ. В этом матче Холанд сделал покер.

Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»

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6 комментариев
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Я думал только наши журналюги отупели! Оказывается в ViaPlay есть такие же дятлы, с такими же тупыми вопросами:
- Эрлинг, Кин сказал о тебе плохо!!!
- Мне до лампочки!!!
- Спасибо за интервью!!!
+4
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За папу!
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А что они хотели услышать в ответ? Вполне ожидаемый ответ, когда в курсе всей их "кухни" и натянутых отношений.
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Игроку 4 дивизиона повезло, что Кин уже давно не играет.
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