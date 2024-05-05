Холанд о словах Кина про «игрока 4-й лиги»: «Мне нет дела до этого человека»

Эрлинг Холанд ответил на критику Роя Кина.

Ранее Кин сравнил с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Мне нет дела до этого человека», – сказал нападающий « » в интервью ViaPlay.

Сегодня «горожане» разгромили «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре . В этом матче Холанд сделал покер.

Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»