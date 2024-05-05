Холанд о словах Кина про «игрока 4-й лиги»: «Мне нет дела до этого человека»
Эрлинг Холанд ответил на критику Роя Кина.
Ранее Кин сравнил Эрлинга с игроком 4-го по силе английского дивизиона после матча 30-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).
«Мне нет дела до этого человека», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью ViaPlay.
Сегодня «горожане» разгромили «Вулверхэмптон» (5:1) в 36-м туре АПЛ. В этом матче Холанд сделал покер.
Холанд после покера «Вулвс»: «25 голов в этом сезоне – неплохо. У «Сити» не самый плохой тренер, который подстегивает меня»
- Эрлинг, Кин сказал о тебе плохо!!!
- Мне до лампочки!!!
- Спасибо за интервью!!!