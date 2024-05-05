Анчелотти о времени Гюлера на поле: «Реал» просил меня выигрывать матчи, а не давать минуты молодым»

Карло Анчелотти высказался о малом количестве минут у Арды Гюлера.

«Реал» победил « » (3:0) и стал чемпионом Испании в 34-м туре Ла Лиги благодаря поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4). Гюлер вышел в стартовом составе, но был заменен на Джуда Беллингема на 66-й минуте.

– Не жалеете, что не дали больше минут? И почему вы не дали ему 90 минут сегодня?

– играет ту роль, какая есть, потому что он очень молод. Он начинает проявлять свои качества... и сегодня я снял его с игры, потому что мне нужны были свежие ноги и победа в матче. Это то, о чем меня просил «Реал», когда я подписывал с ним контракт – выигрывать матчи, а не давать минуты молодым.

Я вижу, что он на правильном пути, и это хорошо. «Переход» продолжается, потому что молодежь прогрессирует, а ветераны по-прежнему находятся на фантастическом уровне, – сказал главный тренер « ».