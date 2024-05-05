Анчелотти о времени Гюлера на поле: «Реал» просил меня выигрывать матчи, а не давать минуты молодым»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти высказался о малом количестве минут у Арды Гюлера.

«Реал» победил «Кадис» (3:0) и стал чемпионом Испании в 34-м туре Ла Лиги благодаря поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4). Гюлер вышел в стартовом составе, но был заменен на Джуда Беллингема на 66-й минуте.

Не жалеете, что не дали Гюлеру больше минут? И почему вы не дали ему 90 минут сегодня?

Арда играет ту роль, какая есть, потому что он очень молод. Он начинает проявлять свои качества... и сегодня я снял его с игры, потому что мне нужны были свежие ноги и победа в матче. Это то, о чем меня просил «Реал», когда я подписывал с ним контракт – выигрывать матчи, а не давать минуты молодым.

Я вижу, что он на правильном пути, и это хорошо. «Переход» продолжается, потому что молодежь прогрессирует, а ветераны по-прежнему находятся на фантастическом уровне, – сказал главный тренер «Реала».

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17 комментариев
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🤨🤨
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И тем не менее он даёт время молодым и они помогают выигрывать матчи. Потому что тренер толковый
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А как сегодня сыграл "запасной" Браим Диас? Ну это чудо, а не футболист. Надеюсь он будет получать больше времени. Конечно Карло делает то что лучше для команды, но и вменяемая ротация тоже необходима.
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+9
Ответ Amalfitano
А как сегодня сыграл "запасной" Браим Диас? Ну это чудо, а не футболист. Надеюсь он будет получать больше времени. Конечно Карло делает то что лучше для команды, но и вменяемая ротация тоже необходима.
Диаса часто подводит желание(порой чрезмерное) всем всё доказать.Часто излишне возится с мячом и его теряет.Сегодня он был за главного впереди и хорошо что забил,но так у него не всегда когда доверяют.
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Ответ Влад Аронофски
но-но-но ведь у басилоны больше молодых
Рад за них, пусть и дальше так будет Реалу трофей,Барсе молодых!!
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Ответ категоричный и конкретный )
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Дон Карло, вот эта философия и приводит к победам, уважение. Свежие ноги и победа в матче- И ОНА ЕСТЬ!
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Мог просто поднять бровь и попросить следующий вопрос.)
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Совершенно верно! Последовательно подводить молодежь к основе. Для таких как Арда, Хоселу, да тому же Джуду - общие тренировки с иерархами Мадрида уже колоссальный опыт и Буси в развитии, а время для больших свершений придет при должном желании и рвении
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Ответ Fendiman
🤨🤨
но-но-но ведь у басилоны больше молодых
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Ответ Amalfitano
А как сегодня сыграл "запасной" Браим Диас? Ну это чудо, а не футболист. Надеюсь он будет получать больше времени. Конечно Карло делает то что лучше для команды, но и вменяемая ротация тоже необходима.
Страшновато за Браима в следующем сезоне, если придёт Мбабло. Он ведь совсем времени получать не будет, а игрок то толковый. Жаль такого отпустить будет
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Ответ Amalfitano
А как сегодня сыграл "запасной" Браим Диас? Ну это чудо, а не футболист. Надеюсь он будет получать больше времени. Конечно Карло делает то что лучше для команды, но и вменяемая ротация тоже необходима.
При Анчелотти ни Гюлер, ни Браим не будут получать должного времени. Он до последнего будет наигрывать бразильцев, как будто кроме них другие результат не сделают
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Ответ Аврал
Диаса часто подводит желание(порой чрезмерное) всем всё доказать.Часто излишне возится с мячом и его теряет.Сегодня он был за главного впереди и хорошо что забил,но так у него не всегда когда доверяют.
Если бы ему давали больше шансов, не нужно было бы чрезмерно всем доказывать. Он и пытается всем все доказать потому что не играет
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Ответ VuNePonimaete
Страшновато за Браима в следующем сезоне, если придёт Мбабло. Он ведь совсем времени получать не будет, а игрок то толковый. Жаль такого отпустить будет
он может Родриго на скамейку посадить..
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Ответ Нефанатик
При Анчелотти ни Гюлер, ни Браим не будут получать должного времени. Он до последнего будет наигрывать бразильцев, как будто кроме них другие результат не сделают
Если это даёт результат значит Карло прав.
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