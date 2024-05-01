Штутгарт – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Футбол

В субботу, 4 мая, сыграют Штутгарт и Бавария в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «МХП-Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Штутгарт – Бавария

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

Штутгарт: все новости

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Прогноз на матч Штутгарт – Бавария

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