Штутгарт – Бавария где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Штутгарт и Бавария в 32 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
- Игра пройдет на стадионе «МХП-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Штутгарт – Бавария
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Штутгарт
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
- Боруссия Д – Штутгарт : 0 – 1
- Штутгарт – Хайденхайм : 3 – 3
Последние матчи Бавария
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Бавария – Кельн : 2 – 0
Прогноз на матч Штутгарт – Бавария
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