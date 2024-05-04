«Барселона» впервые уступила «Жироне» дважды подряд – оба раза со счетом 2:4. «Блауграна» не проигрывала в дерби до этого сезона

«Барселона» проиграла «Жироне» оба матча в этом сезоне.

Команда Мичела Санчеса победила со счетом 4:2 как сегодня, в 36-м туре , так и 10 декабря, в 16-м туре.

«Блауграна» впервые уступила бело-красным дважды подряд. До этого сезона она вообще не проигрывала этому сопернику.

Всего клубы встречались 8 раз. В предыдущие годы « » одержала 4 победы и дважды сыграла с «Жироной» вничью.