«Барселона» впервые уступила «Жироне» дважды подряд – оба раза со счетом 2:4. «Блауграна» не проигрывала в дерби до этого сезона

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

«Барселона» проиграла «Жироне» оба матча в этом сезоне.

Команда Мичела Санчеса победила со счетом 4:2 как сегодня, в 36-м туре Ла Лиги, так и 10 декабря, в 16-м туре.

«Блауграна» впервые уступила бело-красным дважды подряд. До этого сезона она вообще не проигрывала этому сопернику.

Всего клубы встречались 8 раз. В предыдущие годы «Барселона» одержала 4 победы и дважды сыграла с «Жироной» вничью.

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35 комментариев
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Хави с Ямалем бьют рекорд за рекордом.
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Хави уже 2,5 года в клубе, а одни и те же ошибки повторяются из матча в матч, из месяца в месяц, из года в год - это уже просто база и фишка Барсы Хави.

Просто для сравнения: Реал размазал эту Жирону дважды с общим счётом 7:0 (3:0 и 4:0), не дав и момента им создать, а у Барсы 2 позорных поражения по 2:4.
Реал с парой цз Тчуамени-Карвахаль не дал ни разу пробить в створ! Жироне, а Барса 4 от них пускает второй матч подряд.

"Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, Барса Хави не учится вообще"
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Скажите пожалуйста, Ямал теперь самый молодой игрок Барсы который закончил сезон без трофеев?)
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Мичел: «Я поздравляю «Мадрид» с чемпионством.
Они это заслужили. И я поздравляю Карло, он великий тренер».
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Уровень бчк катать ничейки с гранадами да хетафями и раздвигать ноги перед великими клубами как Реал, ПСЖ и Жирона.
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Второй каталонский
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Ответ Qarasik
Уровень бчк катать ничейки с гранадами да хетафями и раздвигать ноги перед великими клубами как Реал, ПСЖ и Жирона.
что в этом списке делает псж ?
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Ямаль стал самым молодым игроком Барсы, при котором Хави передумал.
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Первый каталонский доминировал над спотифаем
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Да что тут говорить.. Мичел преподал Хави урок футбола..

И как хороший учитель заставил повторить дважды..
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Хорошо поздравили Цхявэ.
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"Мужики, Вы не понимаете это хитрый план Барсы. Так как чемпионство все равно не видать, то надо проиграть Жироне, чтобы Реал сегодня официально стал чемпионом. Реал будет праздновать чемпионство, они устанут и против Баварии не останется сил"
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Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Следующий сезон очень важен для Хави. Карло научился на ошибках прошлого сезона, а Мадрид взял реванши у всех, кому проиграл. У Барсы молодая команда и тренер, поэтому болельщикам нужно просто ждать развития. Правда, если Лапорта продолжит прикрываться Хави, то последнего заберут в дурку посреди сезона.
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Порту положил знатный конечно. Тер Стеген великолепен был, много выручил.
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Мичел прям настроил своих подопечных на Барселону. Очень сильное выступление!
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Мигель красавчик, приговорил Барсу😂
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Ответ Кирилл
В прошлом году Реал был не так уж и хорош, но преодолел эту проблему и вернулся в этом сезоне почти с тем же составом. В то время как Барселона в прошлом сезоне была хороша, впервые за пару сезонов выиграв Ла Лигу, но в этом сезоне облажалась. И не сомневаюсь, что в следующем сезоне Барселона вернется сильнее.
У Барсы нет ресурса, чтобы спрогрессировать.

Разве тренерский штаб резко освежится новыми идеями ?
Или улучшится бездарная физподготовка ?
Или обновят медштаб ?
Может трансферы крупны сделают на проблемные позиции с учетом, что Барса в кризисе и не попал на клубный ЧМ, а также лишиться места в суперкубке, в итоге потеряв 60 лямов за пару недель ?
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Ответ Влад Тюрин
Комментарий удален пользователем
В прошлом году Реал был не так уж и хорош, но преодолел эту проблему и вернулся в этом сезоне почти с тем же составом.

В то время как Барселона в прошлом сезоне была хороша, впервые за пару сезонов выиграв Ла Лигу, но в этом сезоне облажалась.
И не сомневаюсь, что в следующем сезоне Барселона вернется сильнее.
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Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Барселона то будет мощной в новом сезоне, чего не Скажешь о Жироне, .но Жирона просто молодцы.
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Дайте прорабу Хави поработать!
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За что Левандовскому 6.9 за матч поставили? Кроме скакания во время пенальти ничем не запомнился...
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То ли ещё будет... В Каталонии теперь новый шериф
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Молодцы Жирона! Симпатичная команда помогла Реалу досрочно стать чемпионом!!! Хави навсегда оставайся в барсе 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
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Не знал, что Жирону из Сегунды в Примеру вывел как раз Мичел.
Мужик за 3 года поднял клуб с Сегунды до Лиги Чемпионов👏👏👏
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Всех понять простить и дать контракты до 2050
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а ты не сдерживай слез - реви, реви !
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Хави Эрнандес чувак искрящий - вкус антирекордов всегда настоящий (с)
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Хави, верим!
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надо ли напоминать, что Ямаль - самый молодой игрок, с кем «Барселона» уступила «Жироне» дважды подряд 🤷‍♂️
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