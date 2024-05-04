«Барселона» впервые уступила «Жироне» дважды подряд – оба раза со счетом 2:4. «Блауграна» не проигрывала в дерби до этого сезона
«Барселона» проиграла «Жироне» оба матча в этом сезоне.
Команда Мичела Санчеса победила со счетом 4:2 как сегодня, в 36-м туре Ла Лиги, так и 10 декабря, в 16-м туре.
«Блауграна» впервые уступила бело-красным дважды подряд. До этого сезона она вообще не проигрывала этому сопернику.
Всего клубы встречались 8 раз. В предыдущие годы «Барселона» одержала 4 победы и дважды сыграла с «Жироной» вничью.
Просто для сравнения: Реал размазал эту Жирону дважды с общим счётом 7:0 (3:0 и 4:0), не дав и момента им создать, а у Барсы 2 позорных поражения по 2:4.
Реал с парой цз Тчуамени-Карвахаль не дал ни разу пробить в створ! Жироне, а Барса 4 от них пускает второй матч подряд.
"Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, Барса Хави не учится вообще"
Они это заслужили. И я поздравляю Карло, он великий тренер».
И как хороший учитель заставил повторить дважды..
Разве тренерский штаб резко освежится новыми идеями ?
Или улучшится бездарная физподготовка ?
Или обновят медштаб ?
Может трансферы крупны сделают на проблемные позиции с учетом, что Барса в кризисе и не попал на клубный ЧМ, а также лишиться места в суперкубке, в итоге потеряв 60 лямов за пару недель ?
В то время как Барселона в прошлом сезоне была хороша, впервые за пару сезонов выиграв Ла Лигу, но в этом сезоне облажалась.
И не сомневаюсь, что в следующем сезоне Барселона вернется сильнее.
Мужик за 3 года поднял клуб с Сегунды до Лиги Чемпионов👏👏👏