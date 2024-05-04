Анчелотти о победе в Ла Лиге: «Мы очень счастливы, но в среду нас ждет непростое испытание. «Реал» должен хорошо подготовиться, чтобы подарить болельщикам еще одну радость»

Карло Анчелотти высказался о победе в чемпионате Испании.

«Мы очень счастливы. Думаю, все наши болельщики также очень рады. Мы заслужили это и хотели бы отпраздновать с нашими болельщиками, но я думаю, они понимают, все мадридисты понимают, что в среду нас ждет непростое испытание, и мы должны хорошо подготовиться, чтобы подарить болельщикам еще одну радость.

В выходные мы вместе отпразднуем чемпионский титул. Но матч в среду очень важен».

О 12 титулах в качестве тренера «Реала»

«Такая легенда, как , уже близко», – сказал главный тренер «Реала».

В среду «Реал» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала чемпионов (первая игра – 2:2). Бывший тренер « » Мигель Муньос выиграл с мадридским клубом 14 трофеев.