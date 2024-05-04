Анчелотти о победе в Ла Лиге: «Мы очень счастливы, но в среду нас ждет непростое испытание. «Реал» должен хорошо подготовиться, чтобы подарить болельщикам еще одну радость»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе в чемпионате Испании.

«Мы очень счастливы. Думаю, все наши болельщики также очень рады. Мы заслужили это и хотели бы отпраздновать с нашими болельщиками, но я думаю, они понимают, все мадридисты понимают, что в среду нас ждет непростое испытание, и мы должны хорошо подготовиться, чтобы подарить болельщикам еще одну радость.

В выходные мы вместе отпразднуем чемпионский титул. Но матч в среду очень важен».

О 12 титулах в качестве тренера «Реала»

«Такая легенда, как Мигель Муньос, уже близко», – сказал главный тренер «Реала».

В среду «Реал» примет «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). Бывший тренер «Реала» Мигель Муньос выиграл с мадридским клубом 14 трофеев.

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10 комментариев
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❗️Если «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ и Суперкубок Европы, то Карло Анчелотти станет самым титулованным тренером в истории клуба всего за ПЯТЬ сезонов!

Дон Карло 🚬
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Кто вообще мог подумать о таком сезоне в самом его начале, когда начались все эти травмы? Гениально, просто нет слов
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Надеюсь команды подарят зрителям красивый матч, ну и Мадрид в свою очередь сможет пройти в финал. Дон Карло проделал феноменальную работу, великий тренер и прекрасный человек!
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Ответ JENNINGS
❗️Если «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ и Суперкубок Европы, то Карло Анчелотти станет самым титулованным тренером в истории клуба всего за ПЯТЬ сезонов! Дон Карло 🚬
Не стоит бежать впереди паровоза.Стэп бай степ...
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+2
Реал дарит радость своим болельщикам. В Ла Лиге чемпионы. В ЛЧ в полуфинале. Великий клуб.
+2
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+1
Ответ JENNINGS
❗️Если «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ и Суперкубок Европы, то Карло Анчелотти станет самым титулованным тренером в истории клуба всего за ПЯТЬ сезонов! Дон Карло 🚬
Нефанатик: уу, фигня, выгнать из клуба!
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Кстати, что с полем на Бернабеу? По картинке казалось в ужасном состоянии
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Если Реал выиграет эту ЛЧ то шансы Анчелотти стать самым титулованным тренером Реала будут стремиться к ста процентам. Хотя бы по той простой причине, что победитель ЛЧ почти всегда забирает Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. ( Хотя если ЛЕ выиграет Байер Алонсо, то там вполне возможна победа Неверлузена, и на таком матче была бы рекордная телеаудитория для Суперкубков, ведь там бы оба главных тренера брали Десиму вместе в 2014 в разных правда амплуа). Плюс Реал гарантированно примет участие в новом клубном ЧМ2025. Ну и плюс контракт на ещё два сезона в Ла Лиге с Мбаппе и разрывающим бразильские поля Эндриком. Не знаю что должно случиться, чтобы Карло не взял бы при подобных раскладах два трофея. Эта ЛЧ ключевая!
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