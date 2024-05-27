Леклер победил в Монако, болид «Ред Булл» уничтожили, «Альпин» грозит Окону за аварию с Гасли, Ньюгарден взял «Инди-500» дважды подряд и другие гоночные события недели

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Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Монако «Формулы-1», «500 миль Индианаполиса» «Индикара» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Леклер выиграл домашний этап, преодолев проклятье: ранее на счету Шарля были пять сходов в Монте-Карло в «Ф-1» и «Ф-2» и ни одного подиума. Монегаск стал быстрейшим в квалификации, завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд, одержал первую победу в «Ф-1» с 2022 года и стал гонщиком дня.

«Макларен» финишировал в топ-2 четвертый раз кряду – теперь благодаря Пиастри. Сайнс стал третьим, Ферстаппен завершил заезд шестым, Перес сошел, из-за чего «Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл». Кроме того, завершилась рекордная серия Макса из восьми поулов подряд.

2. Перес, Магнуссен и Хюлькенберг сошли после серьезнейшей аварии на старте, уничтожившей болид «Ред Булл», гонку прервали красными флагами.

Кевин обвинил в столкновении Чеко, мексиканец, в свою очередь, удивлен, что судьи не наказали соперника, Марко оценил ущерб «Ред Булл» в два-три миллиона.

Инцидент завершил разочаровывающий уик-энд для всех троих: Серхио показал 18-е время в «катастрофической» квалификации, пилотов «Хааса» дисквалифицировали в субботу за техническое нарушение.

3. Еще одна авария на старте – между напарниками по «Альпин». Окон сошел, но был признан виновным в столкновении и потеряет пять позиций на старте следующего Гран-при, Гасли сообщил, что «разочарован» Эстебаном.

Босс команды пригрозил Окону «последствиями» и «жестким решением», репортер Sky Sports Кравиц допустил замену Эстебана на резервного пилота Дуэна в Монреале.

4. Грустный рекорд Гран-при Монако: топ-10 на финише совпали с топ-10 на старте. Хорнер после провала «Ред Булл» заявил, что не может назвать такое гонками, Ферстаппен тоже пожаловался.

5. «Макларен» радикально переделал ливрею, комбинезоны и шлемы в честь Сенны.

6. В Италии сообщают о трансфере Сайнса в «Заубер» / «Ауди», Autosport рассказал переговорах Карлоса с «Уильямсом» на продвинутой стадии.

Другие трансферные слухи: «Ред Булл» предложил Пересу однолетний контракт и не согласился на двухлетний.

7. Ньюгарден выиграл «Инди-500» второй год подряд, обогнав О’Уорда на последнем круге.

8. Баньяя выиграл Гран-при Каталонии MotoGP, опередив Мартина, Марк Маркес прорвался на подиум с 14-й позиции. Эспаргаро объявил об уходе из чемпионата в конце сезона, после чего выиграл квалификацию и спринт.

9. Исторические выплаты «Феррари» в «Ф-1» ограничат с 2026 года.

10. Вольфф продолжил перепалку с Хорнером по поводу количества специалистов, перешедших из «Мерседеса» в «Ред Булл», предложив коллеге «поработать над математикой».

11. Фанаты поблагодарили Ферстаппена за средний палец, показанный в Имоле, и сообщили, что они «прыгали как маленькие девочки».

12. Звезды спорта на Гран-при: Шарапова пришла в гости к «Мерседесу», телохранитель Мбаппе пытался помешать Брандлу взять интервью, ван Дейк сфотографировался с Норрисом.

13. О’Салливан одержал невероятную победу с 15-го места в основной гонке «Формулы-2» в Монако, Версхор выиграл квалификацию и сошел с поула, Барнард стал сильнейшим в спринте.

14. Мини – победитель квалификации и главной гонки «Формулы-3», Цолов выиграл спринт, прерванный завалом на старте.

15. Эванс выиграл первый этап «Формулы E» в Шанхае, да Кошта – второй.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024

⏱️ Хроника гонки: Леклер впервые выиграл домашнюю гонку. У «Феррари» – двойной подиум

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Канады «Ф-1» (7-9 июня).

2. Гран-при Италии MotoGP (31 мая – 2 июня).

3. Ралли Сардинии WRC (30 мая – 2 июня).

4. Гран-при Детройта «Индикара» (2 июня).

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