Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 169 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 138
3. Ландо Норрис («Макларен») – 113
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 108
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 107
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 71
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 54
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 42
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 33
10. Юки Цунода («РБ») – 19
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 11
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 5
15. Алекс Албон («Уильямс») – 2
16. Эстебан Окон («Альпин») – 1
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
18. Пьер Гасли («Альпин») – 1
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 276 очков
2. «Феррари» – 252
3. «Макларен» – 184
4. «Мерседес» – 96
5. «Астон Мартин» – 44
6. «РБ» – 24
7. «Хаас» – 7
8. «Уильямс» – 2
9. «Альпин» – 2
10. «Заубер» – 0
 

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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39 комментариев
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Кубок конструкторов то под угрозой с таким Пересом
+21
-1
+20
31 очко - это не так уж много. Фурам надо задуматься о том, чтобы завторикелить Сайнса и попытаться побороться за чемпионат. Да и Норрис не так уж и далеко, как кажется. И Макларен едет. Есть осторожная надежда на интригу в чемпионате.
+20
-5
+15
всего 24 очка до рб, в начале сезона казалось борьбы тут не может быть, но если Перес продолжит косячит то все возможно
+14
-2
+12
Вассер говорил, что в Канаде тоже высокие поребрики, с которыми Феррари справляется очень хорошо. Поэтому у Феррари должно быть преимущество перед Ред Буллом. Поэтому на этой прекрасной ноте после победы Леклера уходим на небольшой перерыв и ждем следующую гонку. Интрига постепенно закручивается. Всем добра!
+9
0
+9
Посмотрим на РБ на "нормальных" трассах, но, кажется, уже той безнадегой и не пахнет. За КК точно будет борьба, а там уж один случайный сход Макса и в личке всё интереснее пойдет
+4
0
+4
Ну вот теперь Перес примерно там, где и должен быть )
+2
0
+2
Шарль, Карлос, Фред Вассер, вся команда, Браво!
+2
0
+2
Ответ ffmp
Давайте на пару недель пофантазируем, что Феррари с такими темпами заберут КК, а Шарлю надо чтобы Сайнс или на худой конец Мага (за скидки моторов от Феррари) вынес 2-3 гп Макса, а он пришел первым, тогда и ЛЗ за Феррари)
Шас надо стабильно хотя бы 2 приезжать и ждать обновления крутые чтобы переломить гегемонию рб, они уже не такие непобедимые
+2
0
+2
О, и Уильямс с почином
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Кубок конструкторов то под угрозой с таким Пересом
тут даже в личном зачете все не так однозначно как казалось в начале сезона.
+1
0
+1
Как бы не хотелось интриги. Треть чемпионапа прошла 31 очко отрыв. Я за ферари но рб и Макс за 3 гонки до конца выиграет титал.
Макларен молодец!!!
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Астон Мартин это мусорное ведро
Не-а, оно просто с болтами.
0
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Ответ kyrvalec
Потому что есть ещё Бермэн который заменял Сайнса
Спасибо , совсем забыл про него 🤦‍♂️
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Ответ Мадина Уйгурова
Кубок конструкторов то под угрозой с таким Пересом
Вторикеллы полезны только на самовозках. При реальной конкуренции нужно, чтобы оба гонщика боролись.
0
0
0
Ответ hypnotoad94
Посмотрим на РБ на "нормальных" трассах, но, кажется, уже той безнадегой и не пахнет. За КК точно будет борьба, а там уж один случайный сход Макса и в личке всё интереснее пойдет
Один сход уже был.
0
0
0
Ответ ffmp
Давайте на пару недель пофантазируем, что Феррари с такими темпами заберут КК, а Шарлю надо чтобы Сайнс или на худой конец Мага (за скидки моторов от Феррари) вынес 2-3 гп Макса, а он пришел первым, тогда и ЛЗ за Феррари)
Так Мерседес уже так сделал в 21, не помогло
+1
-1
0
Ответ Сергей Евсеев
Вся суть фанатов современной Ф1.
Жаль, что шуток не понимаешь
0
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Ответ Клименко
Так Мерседес уже так сделал в 21, не помогло
Зачёт)
0
0
0
Ответ FatkillerYG
Кто подскажет почему 138 очков Леклера и 108 очков сайнса дает 252 очка Феррари в КК?
Потому что есть ещё Бермэн который заменял Сайнса
0
0
0
Ответ FatkillerYG
Кто подскажет почему 138 очков Леклера и 108 очков сайнса дает 252 очка Феррари в КК?
Там за фуры ещё один чувак выступал
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Ответ Великий Алонсо
Астон Мартин это мусорное ведро
Как только Алонсо приходит в команду, болид постепенно становится мусорным ведром. Совпадение? Не думаю!
+4
-4
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Ответ Анатолий Зубков
31 очко - это не так уж много. Фурам надо задуматься о том, чтобы завторикелить Сайнса и попытаться побороться за чемпионат. Да и Норрис не так уж и далеко, как кажется. И Макларен едет. Есть осторожная надежда на интригу в чемпионате.
Да какая интрига. Сегодня, конечно, радость, но это исключение.
0
0
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Ответ Анатолий Зубков
31 очко - это не так уж много. Фурам надо задуматься о том, чтобы завторикелить Сайнса и попытаться побороться за чемпионат. Да и Норрис не так уж и далеко, как кажется. И Макларен едет. Есть осторожная надежда на интригу в чемпионате.
Ну да. Только ж треть чемпа прошла
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Ответ aburich
В Монако косячил не один только Перес
Ну Перес способен делать это стабильно
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Ответ RusSt
всего 24 очка до рб, в начале сезона казалось борьбы тут не может быть, но если Перес продолжит косячит то все возможно
В Монако косячил не один только Перес
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Можно поздравить эклера с победой, клоуны судьи не дали магнуссену штраф, но дали их окону, и вот опять эта фигня с подсуживанием, хотим лишим титула чемпиона на последнем круге, хотим не будем давать штраф чтобы не было дисквала, как в случае с гасли, но тут не давать крашеру беспредельщику баллы, который в Майями всех достал, ну я не знаю, зачем тогда эти баллы вводили, если когда надо можно игнорировать правила, не спорт , а спортсодержащий продукт, именно поэтому последние сезоны после 21 года очень скучно мне смотреть лично, нет былого интереса и близко, ну чтож надеюсь водителю ньюивозки дадут бой, хотя оптимисты опять бегут впереди паровоза, слишком специфичные трассы, и Канада тоже кстати, ну и надеюсь что РБ лишат титула в КК, это будет справедливо за подписание бесполезного середняка чики, которого они топ пилотом называют , совсем людей за идиотов держат.
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Кто подскажет почему 138 очков Леклера и 108 очков сайнса дает 252 очка Феррари в КК?
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Специфическая городская трасса. По результатам показанным на этой трассе нельзя судить о всём сезоне.
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Ну и зачем Перес Редбуллу даже на следующий год.
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может не в этом, но в финальном для регламента году, будет рубилово трех команд за личный зачет!
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