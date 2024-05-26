Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 169 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 138
3. Ландо Норрис («Макларен») – 113
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 108
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 107
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 71
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 54
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 42
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 33
10. Юки Цунода («РБ») – 19
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 11
12. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
14. Даниэль Риккардо («РБ») – 5
15. Алекс Албон («Уильямс») – 2
16. Эстебан Окон («Альпин») – 1
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
18. Пьер Гасли («Альпин») – 1
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 276 очков
2. «Феррари» – 252
3. «Макларен» – 184
4. «Мерседес» – 96
5. «Астон Мартин» – 44
6. «РБ» – 24
7. «Хаас» – 7
8. «Уильямс» – 2
9. «Альпин» – 2
10. «Заубер» – 0
Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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Макларен молодец!!!