Ферстаппен завершил рекордную серию из 8 поулов подряд

Гонщик « » потерпел неудачу в квалификации к .

Действующий чемпион стал лишь шестым и завершил серию из восьми поул-позиций подряд, начавшуюся на -Даби-2023.

Максу не удалось стать единоличным лидером по данному показателю – он делит рекорд «Формулы-1» с , который выиграл восемь квалификаций кряду в 1988-1989 годах.

Кроме того, Ферстаппен делит рекорд по количеству поулов подряд на старте сезона с Аленом Простом (семь в 1993-м).

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

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