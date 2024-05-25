Ферстаппен завершил рекордную серию из 8 поулов подряд

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Монако Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потерпел неудачу в квалификации к Гран-при Монако.

Действующий чемпион стал лишь шестым и завершил серию из восьми поул-позиций подряд, начавшуюся на Гран-при Абу-Даби-2023.

Максу не удалось стать единоличным лидером по данному показателю – он делит рекорд «Формулы-1» с Айртоном Сенной, который выиграл восемь квалификаций кряду в 1988-1989 годах.

Кроме того, Ферстаппен делит рекорд по количеству поулов подряд на старте сезона с Аленом Простом (семь в 1993-м).

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий