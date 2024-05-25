Ферстаппен завершил рекордную серию из 8 поулов подряд
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потерпел неудачу в квалификации к Гран-при Монако.
Действующий чемпион стал лишь шестым и завершил серию из восьми поул-позиций подряд, начавшуюся на Гран-при Абу-Даби-2023.
Максу не удалось стать единоличным лидером по данному показателю – он делит рекорд «Формулы-1» с Айртоном Сенной, который выиграл восемь квалификаций кряду в 1988-1989 годах.
Кроме того, Ферстаппен делит рекорд по количеству поулов подряд на старте сезона с Аленом Простом (семь в 1993-м).
Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу
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