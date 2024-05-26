Телохранитель Мбаппе пытался помешать Брандлу взять у него интервью на Гран-при Монако «Формулы-1». Экс-пилот ответил: «Все в порядке, я здесь главный»

Килиан Мбаппе посетил Гран-при «Формулы-1» в Монако.

На сегодняшней гонке также присутствовали , ван Дейк, , а также атеры Майкл Дуглас и Аня Тейлор-Джой.

Перед гонкой экс-пилот, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл взял у интервью. Телохранитель Килиана попытался помешать ему приблизиться к футболисту, на что Брандл отреагировал шуткой: «Все в порядке, приятель, я здесь главный».

– Ты, должно быть, достаточно быстр, чтобы посоревноваться с болидами «Формулы 1»…

– Нет, нет, я не быстрее машин! Мне хочется просто быть здесь в качестве болельщика и наслаждаться моментом, – сказал форвард « » с улыбкой.