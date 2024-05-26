Телохранитель Мбаппе пытался помешать Брандлу взять у него интервью на Гран-при Монако «Формулы-1». Экс-пилот ответил: «Все в порядке, я здесь главный»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль лига 1 Франция Мартин Брандл Формула-1 Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе Бен Чилуэлл Диогу Далот ахахаха Футбол

Килиан Мбаппе посетил Гран-при «Формулы-1» в Монако.

На сегодняшней гонке также присутствовали Диогу Далот, Вирджил ван Дейк, Бен Чилуэлл, а также атеры Майкл Дуглас и Аня Тейлор-Джой.

Перед гонкой экс-пилот, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл взял у Мбаппе интервью. Телохранитель Килиана попытался помешать ему приблизиться к футболисту, на что Брандл отреагировал шуткой: «Все в порядке, приятель, я здесь главный».

– Ты, должно быть, достаточно быстр, чтобы посоревноваться с болидами «Формулы 1»…

– Нет, нет, я не быстрее машин! Мне хочется просто быть здесь в качестве болельщика и наслаждаться моментом, – сказал форвард «ПСЖ» с улыбкой.

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10 комментариев
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Ответ AJIewka Enjoy!
А как тут минус влупить? А то я с тебефона
Тут можно только с пейджеров минусы ставить. Нужно звонить оператору, назвать ник пользователя и все! Легко.
+9
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+9
Эти дуболомы-телохранители даже не в состоянии сделать домашнее задание и запомнить пару лиц-интервьюеров на предстоящем мероприятии. Чуть не каждое ГП в США и Монако( то есть там где есть гламур) такие истории и ничего не меняется.
+7
-1
+6
Ловко вышел из ситуации, возьму на заметку выражение)
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Эти дуболомы-телохранители даже не в состоянии сделать домашнее задание и запомнить пару лиц-интервьюеров на предстоящем мероприятии. Чуть не каждое ГП в США и Монако( то есть там где есть гламур) такие истории и ничего не меняется.
НУ фиг знает,по идее он выполняет свою работу
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Ну и времена пошли, - футболисты с телохранителями по паддоку гуляют... Похоже, этот Мбаппе опасался, что из него насильственным путем сделают грид-герлу ))
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Ответ Иван Иванов
Бибоп или Рокстеди. Это нам еще предстоит выяснить на замедленном повторе
Кейси Джонс, если уж на то пошло...
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