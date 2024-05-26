Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»

Магнуссен высказался о столкновении с на старте гонки в Монако.

Пилот « » отметил, что у него просто не было никаких вариантов для того, чтобы избежать столкновения, которое в итоге закончилось сходом , Переса, а также Нико Хюлькенберга.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства случившегося, признали данную аварию гоночным инцидентом.

«С моей точки зрения, значительная часть передней части моей машины находилась рядом с задней частью болида Переса, и когда он начал смещаться в сторону заграждения, то и меня начал туда выталкивать, и в итоге все закончилось столкновением.

Я полагал, что он оставит мне место на трассе, ведь я уже находился на этом участке. И это был не тот поворот, в котором ты обычно сильно тормозишь, это просто небольшой изгиб, когда ты по сути едешь по прямой, так что ты должен оставлять другой машине место, иначе ты просто не оставляешь выбора сопернику.

С моей точки зрения, я уже занял эту позицию и меня просто выдавили в стену», – рассказал Магнуссен.

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