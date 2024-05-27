Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»

Окону пригрозили «последствиями» за аварию с напарником по «Альпин».

Руководитель « » Бруно Фамен критически оценил действия , приведшие к столкновению с партнером по команде на первом круге .

«Атака Эстебана была абсолютно неуместной. Это именно то, чего мы не хотим видеть, и последствия будут.

Мы примем жесткое решение. На первом круге в «Портье» – это не то место, чтобы совершать маневр, не оставляя места напарнику», – заявил Фамен в эфире Canal+.

Гасли после финиша сообщил, что «разочарован» в Оконе, сам Эстебан извинился перед командой.

Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Разочарован в Эстебане. Мы не можем позволить себе такое поведение»

Окон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Канады из-за аварии с Гасли