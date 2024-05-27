Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Бруно Фамен Авто

Окону пригрозили «последствиями» за аварию с напарником по «Альпин».

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен критически оценил действия Эстебана Окона, приведшие к столкновению с партнером по команде Пьером Гасли на первом круге Гран-при Монако.

«Атака Эстебана была абсолютно неуместной. Это именно то, чего мы не хотим видеть, и последствия будут.

Мы примем жесткое решение. На первом круге в «Портье» – это не то место, чтобы совершать маневр, не оставляя места напарнику», – заявил Фамен в эфире Canal+.

Гасли после финиша сообщил, что «разочарован» в Оконе, сам Эстебан извинился перед командой.

Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Разочарован в Эстебане. Мы не можем позволить себе такое поведение»

Окон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Канады из-за аварии с Гасли

15 комментариев
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Окон: "бей своих чтобы чужие боялись")))
А перед Гасли он и не извинился
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Ответ Evgeni_Mikhalev
Окон сталкивался или особенно упорно боролся со всеми своими напарниками во всех командах. Выбил лидирующего Ферстаппена будучи круговым. Это какая нелепая удача, что он ещё в Ф-1. Также как и Крашан в свое время.
Скорость есть, мотивация есть, даже если болид полное ведро.
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Окон сталкивался или особенно упорно боролся со всеми своими напарниками во всех командах. Выбил лидирующего Ферстаппена будучи круговым. Это какая нелепая удача, что он ещё в Ф-1. Также как и Крашан в свое время.
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Окон окончательно испортил себе репутацию. Слишком много совпадений и косяков в отношении напарников
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Альпин проснулись)))
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Окон когда видит рядом напарника у него включается режим бессекера и он ничего не может с собой поделать, все говорят что он достаточно милый человек, но вот идея фикс напарника надо забороть, безкомпромиссное рубилово, спокойно он будет себя чувствовать только с заведомо слабым напарником, с равным идет бескопромиссная борьба
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Ответ Dani Schestov
Будет чистить картошку на обед всей команды неделю
машина все равно не едет, на гонку заменить на запасного. Плюс ремонт болида за его счет
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Ответ Scorpio
талантом он не обладает, а крашеров-смутьянов, да еще вопреки работе команды никто не ждет
ну справедливости ради он лучше и Переса и Магнусена и много кого ещё. Гасли если забыли недавно уже топом считали, а он довольно уверенно его обходит.
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Ответ Scorpio
талантом он не обладает, а крашеров-смутьянов, да еще вопреки работе команды никто не ждет
Ну, тапка в Ф3 он вполне себе уделал, взяв чемпионство.
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Ответ Орбит Орбит
ну справедливости ради он лучше и Переса и Магнусена и много кого ещё. Гасли если забыли недавно уже топом считали, а он довольно уверенно его обходит.
кто уверенно Гасли обходит, Окон? в прошлом году проиграл и по квалам и по очкам и по подиумам, в этом пока выше в квалах, но самое начало сезона, по очкам 1-1. уверенно, ага)
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