Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»
Окону пригрозили «последствиями» за аварию с напарником по «Альпин».
Руководитель «Альпин» Бруно Фамен критически оценил действия Эстебана Окона, приведшие к столкновению с партнером по команде Пьером Гасли на первом круге Гран-при Монако.
«Атака Эстебана была абсолютно неуместной. Это именно то, чего мы не хотим видеть, и последствия будут.
Мы примем жесткое решение. На первом круге в «Портье» – это не то место, чтобы совершать маневр, не оставляя места напарнику», – заявил Фамен в эфире Canal+.
Гасли после финиша сообщил, что «разочарован» в Оконе, сам Эстебан извинился перед командой.
Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Разочарован в Эстебане. Мы не можем позволить себе такое поведение»
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А перед Гасли он и не извинился