Сайнс принял предложение «Заубера» / «Ауди» и отказал «Альпин» и «Уильямсу» (CdS)
Сайнс определился со своим будущим в «Формуле-1».
Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце 2024 года, продолжит карьеру в «Заубере», передают итальянские СМИ. В команде, которая с сезона-2026 будет выступать как «Ауди», испанец станет напарником Нико Хюлькенберга.
Ранее портал It.motorsport.com заявил, что у Карлоса фактически не осталось выбора, поскольку гонщика не приглашают «Ред Булл» и «Мерседес».
В Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, Сайнс предположительно сообщил, что отверг предложения «Альпин» и «Уильямса» и согласился на сделку с «Заубером», пишет FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.
Вероятность перехода Сайнса в «Заубер» растет, Чжоу может заменить Окона в «Альпин» (It.motorsport)
«Я был бы очень рад его переходу». Хюлькенберг хотел бы видеть Сайнса своим напарником в «Заубер-Ауди»
Леклер там выиграл 8 из 9 поулов,8 побед из 18 при том что сошёл в 2гонках когда лидировал.
А Антонелли даже на подиум приехать не может?
Ничего страшного...когда Мерс снова решили стать заводской командой, под устроенный Брауном специально для них регламент, Шумахер через гонку сходил, а в оставшиеся гонки плёлся в хвосте...а потом сколько титулов Люся взял?