Сайнс принял предложение «Заубера» / «Ауди» и отказал «Альпин» и «Уильямсу» (CdS)

Сайнс определился со своим будущим в «Формуле-1».

, покидающий « » в конце 2024 года, продолжит карьеру в « », передают итальянские СМИ. В команде, которая с сезона-2026 будет выступать как «Ауди», испанец станет напарником Нико Хюлькенберга.

Ранее портал It.motorsport.com заявил, что у Карлоса фактически не осталось выбора, поскольку гонщика не приглашают « » и « ».

В Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, Сайнс предположительно сообщил, что отверг предложения «Альпин» и «Уильямса» и согласился на сделку с «Заубером», пишет FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.

Вероятность перехода Сайнса в «Заубер» растет, Чжоу может заменить Окона в «Альпин» (It.motorsport)

«Я был бы очень рад его переходу». Хюлькенберг хотел бы видеть Сайнса своим напарником в «Заубер-Ауди»