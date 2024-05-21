Сайнс принял предложение «Заубера» / «Ауди» и отказал «Альпин» и «Уильямсу» (CdS)

Теги возможные переходы Феррари Заубер Ред Булл Уильямс Ауди Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Гран-при Эмилии-Романьи Альпин Авто

Сайнс определился со своим будущим в «Формуле-1».

Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце 2024 года, продолжит карьеру в «Заубере», передают итальянские СМИ. В команде, которая с сезона-2026 будет выступать как «Ауди», испанец станет напарником Нико Хюлькенберга.

Ранее портал It.motorsport.com заявил, что у Карлоса фактически не осталось выбора, поскольку гонщика не приглашают «Ред Булл» и «Мерседес».

В Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, Сайнс предположительно сообщил, что отверг предложения «Альпин» и «Уильямса» и согласился на сделку с «Заубером», пишет FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.

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«Я был бы очень рад его переходу». Хюлькенберг хотел бы видеть Сайнса своим напарником в «Заубер-Ауди»

34 комментария
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Ответ Клименко
Мне одному думается, что Ауди будут худшей командой на решетке в 26?
Мне думается что одному
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Ответ Фанат спорта01
Лучше бы в мерс пошёл,я думаю Сайнс обошёл бы по очкам Рассела.
Мне казалось что выше написано что в Мерс его не приглашают.
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жесткий даунгрейд, плестись 11-12 будут с халком на пару
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Мда, не повезло. Хотя сам виноват, в общем и целом он медленнее Леклера
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Сайнс и Леклер - это как Хэмилтон и Баттон в Маке. Лью вроде как в целом немного быстрее был, но Кнопкин когда находил баланс, был быстрее Лью. Так и у Сайнса. Когда находит баланс или когда подходят новинки, и Эклера уделывает.
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Ответ Клименко
Мне одному думается, что Ауди будут худшей командой на решетке в 26?
вряд ли. новый регламент, думаю Ауди смогут сделать середняка.
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То есть Перес скорее всего остаётся на месте… мда, жаль
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Ответ Paninaro
Скорее как Масса и Райкконен. То один не едет, то другой.
Сайнс все-такт не едет чаще
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Странно было бы по другому. И Альпин и Вильямс это варианты очевидно хуже со всех сторон, и со стороны спортивных перспектив, и со стороны финансов / срока контракта.
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Следующий год будет тяжелый для него конечно, из Феррари в Заубер
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Ответ Volodya_A
Мне казалось что выше написано что в Мерс его не приглашают.
В новостях которые были ранее писали что Тото даёт контракт на год и Сайнс не хочет такой контракт.
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Ответ Дмитрий Елисеев
А его там ждут? Там пытаются, судя по всему, Макса уломать на 2026.
2025-й провести в мерсе,а на 2026-й можно было пересесть в РБ если Макс пойдёт в Мерс или остаться в мерсе если Макс останется в РБ..
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Ответ Эрик Байтуканов
Они одного уровня пилоты, крепкие середняки. Лучше Антонелли обкатать в 25 году, если нормально поедет , то мерс на десять лет обеспечены пилотами.
А Антонелли вообще скорее всего будет середняком,потому что я помню сезоны Леклера и Рассела в Ф2 и они просто порвали всех там,а Антонелли едет так себе на уровне какого-то Шумахера.
Леклер там выиграл 8 из 9 поулов,8 побед из 18 при том что сошёл в 2гонках когда лидировал.
А Антонелли даже на подиум приехать не может?
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Ответ RusSt
Следующий год будет тяжелый для него конечно, из Феррари в Заубер
И не один год)
Ничего страшного...когда Мерс снова решили стать заводской командой, под устроенный Брауном специально для них регламент, Шумахер через гонку сходил, а в оставшиеся гонки плёлся в хвосте...а потом сколько титулов Люся взял?
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