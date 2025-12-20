  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»
2

Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»

Сайнс заявил, что был прав по поводу сложностей переходов в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал трудности, с которыми столкнулся он и другие спортсмены в новых коллективах в 2025 году.

«Я тот гонщик, который – к счастью или к сожалению – довольно часто менял команды. Я никогда не стеснялся говорить о том, как много времени занимает адаптация к новому коллективу, чтобы выжать из машины последнюю пару десятых, почувствовать себя одним целым с болидом, но также с инженерами, с оставшейся частью команды.

Мне кажется, никто по-настоящему мне не верил несколько лет назад, когда я это говорил. Когда я переходил из «Торо Россо» в «Рено», из «Рено» в «Макларен», все думали: «Ну, вы же пилоты «Ф-1», вам это по силам». В последнее время многие гонщики меняли команды, и все поняли, что нужно время на адаптацию – даже лучшим. Это в некотором смысле доказало мою правоту.

Дело в том, что сейчас в «Ф-1» столько таланливых и быстрых гонщиков. Тебе приходится сражаться с Алексом Албоном в «Уильямсе», Шарлем Леклером в «Феррари» или Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», а они знают болид наизусть. Очень тяжело сразу же показывать тот же уровень, ведь они уже пилотируют на грани.

В лучшем случае ты можешь сравняться, а затем немного прибавить, однако в большинстве случаев в новой команде ты будешь оказываться на шаг позади в каждой практике, каждой квалификации и на каждом Гран-при.

Ведь ты новичок в команде, и приходится проводить больше времени на симуляторе, чаще приезжать на базу. Кроме того, больше маркетинговых обязанностей – ты нужен всем спонсорам.

В итоге ты оказываешься под слишком большой нагрузкой из-за симулятора, поездок на базу и маркетинга – и еще нужно показывать результат на трассе. Тяжело находить на это энергию, и требуется время, чтобы нащупать баланс.

Для успехов в «Ф-1» нужен баланс, а в течение первых шести месяцев в команде его почти нет. Необходимо сохранять терпение, следовать процессам и помнить, что в какой-то момент все сложится», – заявил испанец.

Карлос Сайнс: «После тяжелого конца сезона-2024 Воулз сказал: «Уильямс» станет быстрым в 2025-м»

Гюнтер Штайнер: «Когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс окажется одним из основных кандидатов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoРено
logoАльфа Таури
logoФеррари
logoРед Булл
logoАлександр Албон
logoШарль Леклер
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Великобритании с подиумом Хюлькенберга – лучшая гонка 2025-го по версии пользователей сайта «Ф-1»
3 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер манипулировал, 100 процентов, но Марко – не святой»
сегодня, 15:13
Стефано Доменикали: «В Австралии многие говорили, что Аджар не готов к «Ф-1», а сегодня он переходит в «Ред Булл»
сегодня, 14:33
Макс Ферстаппен о Лоусоне: «Всего 2 гонки в «Ред Булл» – ты просто портишь человеку шансы в топ-команде»
сегодня, 13:42
Карлос Сайнс: «После тяжелого конца сезона-2024 Воулз сказал: «Уильямс» станет быстрым в 2025-м»
сегодня, 13:24
Алексей Попов об отчетах Хэмилтона для «Феррари»: «Понты. Пусть занимается своим делом»
сегодня, 12:42
«Кадиллак» определился с гоночными инженерами Переса и Боттаса
сегодня, 12:13
«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)
сегодня, 11:37
Макс Ферстаппен: «С возрастом главной проблемой становится физический дискомфорт»
сегодня, 10:55
Лоран Мекьес о перспективах двигателя: «Было бы наивно полагать, что «Ред Булл» сразу окажется на вершине»
сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10