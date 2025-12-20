Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»

Сайнс заявил, что был прав по поводу сложностей переходов в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс прокомментировал трудности, с которыми столкнулся он и другие спортсмены в новых коллективах в 2025 году.

«Я тот гонщик, который – к счастью или к сожалению – довольно часто менял команды. Я никогда не стеснялся говорить о том, как много времени занимает адаптация к новому коллективу, чтобы выжать из машины последнюю пару десятых, почувствовать себя одним целым с болидом, но также с инженерами, с оставшейся частью команды.

Мне кажется, никто по-настоящему мне не верил несколько лет назад, когда я это говорил. Когда я переходил из «Торо Россо» в «Рено», из «Рено » в «Макларен », все думали: «Ну, вы же пилоты «Ф-1», вам это по силам». В последнее время многие гонщики меняли команды, и все поняли, что нужно время на адаптацию – даже лучшим. Это в некотором смысле доказало мою правоту.

Дело в том, что сейчас в «Ф-1» столько таланливых и быстрых гонщиков. Тебе приходится сражаться с Алексом Албоном в «Уильямсе», Шарлем Леклером в «Феррари » или Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», а они знают болид наизусть. Очень тяжело сразу же показывать тот же уровень, ведь они уже пилотируют на грани.

В лучшем случае ты можешь сравняться, а затем немного прибавить, однако в большинстве случаев в новой команде ты будешь оказываться на шаг позади в каждой практике, каждой квалификации и на каждом Гран-при.

Ведь ты новичок в команде, и приходится проводить больше времени на симуляторе, чаще приезжать на базу. Кроме того, больше маркетинговых обязанностей – ты нужен всем спонсорам.

В итоге ты оказываешься под слишком большой нагрузкой из-за симулятора, поездок на базу и маркетинга – и еще нужно показывать результат на трассе. Тяжело находить на это энергию, и требуется время, чтобы нащупать баланс.

Для успехов в «Ф-1» нужен баланс, а в течение первых шести месяцев в команде его почти нет. Необходимо сохранять терпение, следовать процессам и помнить, что в какой-то момент все сложится», – заявил испанец.

