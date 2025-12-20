Менеджер Ферстаппена: «Слышу хорошие вести о моторе «Ред Булл», но с чем сравнивать?»
Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, высказался о переходе «Ред Булл» на собственные силовые установки и ожиданиях от сезона-2026.
«Каковы ориентиры на следующий год? Никто не знает. На первых нескольких этапах станет понятно, как все складывается.
Я слышу хорошие вести о моторе, но с чем сравнивать? Не знаю – на что ориентироваться? Давайте подождем.
Ключевой вопрос – какая команда сможет быстро перевернуть ситуацию, если окажется не так высоко. Важно будет внести изменения на базе, разработать новые детали. Посмотрим, как все сложится. Однако все в одинаковом положении, это плюс.
«Ред Булл» полностью нацелен на результат, вкладывает огромные деньги в моторы, аэротрубу и базу, так что все идет по плану. Посмотрим.
Пока я доволен, безусловно. Это был тот еще сезон. Следующий год станет настоящим вызовом. Макс все еще молод, все еще голоден до побед и все еще очень быстр. Вся борьба впереди», – заявил Вермюлен.
