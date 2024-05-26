MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Марк Маркес отобрал подиум у Эспаргаро после старта 14-м

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал победителем Гран-при Каталонии MotoGP.

В борьбе за первое место Баньяя опередил своего соперника по сезону-2023 и лидера нынешнего чемпионата Хорхе Мартина из «Прамака».

Старт с 14-й позиции не помешал пилоту «Грезини» Марку Маркесу во второй раз за два дня совершить прорыв на подиум. Испанец обогнал обладателя поула Алеша Эспаргаро («Априлия»), который прессинговал соотечественника до финишной черты.

Новичок сезона Педро Акоста («Гасгас») боролся за лидерство на первых кругах, после чего упал и стал лишь 14-м.

Победа позволила Баньяе выйти на вторую строчку в чемпионате и сократить отставание от Мартина.

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

26 мая 2024 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга

2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,740

3. Марк Маркес («Грезини») +10,491

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,543

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +15,441

6. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,916

7. Алекс Маркес («Грезини») +16,882

8. Брэд Биндер («КТМ») +18,578

9. Энеа Бастианини («Дукати») +18,615

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,477

11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +20,889

12. Марко Беццекки («ВР46») +21,023

13. Маверик Виньялес («Априлия») +22,137

14. Педро Акоста («Гасгас») +31,967

15. Такааки Накагами («ЛЧР») +32,987

16. Хоан Мир («Хонда») +33,312

17. Жоан Зарко («ЛЧР») +34,554

18. Лука Марини («Хонда») +36,689

19. Штефан Брадль (тест-команда «Хонды») +55,295

20. Алекс Ринс («Ямаха») +1.03,428

Сошли:

Франко Морбиделли («Прамак»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

Джек Миллер («КТМ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 155 очков

2. Франческо Баньяя – 116

3. Марк Маркес – 114

4. Энеа Бастианини – 94

5. Маверик Виньялес – 87

MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали

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