MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Марк Маркес отобрал подиум у Эспаргаро после старта 14-м
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал победителем Гран-при Каталонии MotoGP.
В борьбе за первое место Баньяя опередил своего соперника по сезону-2023 и лидера нынешнего чемпионата Хорхе Мартина из «Прамака».
Старт с 14-й позиции не помешал пилоту «Грезини» Марку Маркесу во второй раз за два дня совершить прорыв на подиум. Испанец обогнал обладателя поула Алеша Эспаргаро («Априлия»), который прессинговал соотечественника до финишной черты.
Новичок сезона Педро Акоста («Гасгас») боролся за лидерство на первых кругах, после чего упал и стал лишь 14-м.
Победа позволила Баньяе выйти на вторую строчку в чемпионате и сократить отставание от Мартина.
MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали
MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й
Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram