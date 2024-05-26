MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл гонку, Мартин – 2-й, Марк Маркес отобрал подиум у Эспаргаро после старта 14-м

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Гран-при Каталонии MotoGP Алеш Эспаргаро ЛЧР Штефан Брадль Марк Маркес Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Рауль Фернандес Гасгас Аугусто Фернандес Педро Акоста Трэкхаус Рейсинг Авто

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя стал победителем Гран-при Каталонии MotoGP.

В борьбе за первое место Баньяя опередил своего соперника по сезону-2023 и лидера нынешнего чемпионата Хорхе Мартина из «Прамака».

Старт с 14-й позиции не помешал пилоту «Грезини» Марку Маркесу во второй раз за два дня совершить прорыв на подиум. Испанец обогнал обладателя поула Алеша Эспаргаро («Априлия»), который прессинговал соотечественника до финишной черты.

Новичок сезона Педро Акоста («Гасгас») боролся за лидерство на первых кругах, после чего упал и стал лишь 14-м.

Победа позволила Баньяе выйти на вторую строчку в чемпионате и сократить отставание от Мартина.

Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
26 мая 2024 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга
2. Хорхе Мартин («Прамак») +1,740
3. Марк Маркес («Грезини») +10,491
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,543
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +15,441
6. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +15,916
7. Алекс Маркес («Грезини») +16,882
8. Брэд Биндер («КТМ») +18,578
9. Энеа Бастианини («Дукати») +18,615
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,477
11. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +20,889
12. Марко Беццекки («ВР46») +21,023
13. Маверик Виньялес («Априлия») +22,137
14. Педро Акоста («Гасгас») +31,967
15. Такааки Накагами («ЛЧР») +32,987
16. Хоан Мир («Хонда») +33,312
17. Жоан Зарко («ЛЧР») +34,554
18. Лука Марини («Хонда») +36,689
19. Штефан Брадль (тест-команда «Хонды») +55,295
20. Алекс Ринс («Ямаха») +1.03,428
 
Сошли:
 
Франко Морбиделли («Прамак»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
Джек Миллер («КТМ»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 155 очков
2. Франческо Баньяя – 116
3. Марк Маркес – 114
4. Энеа Бастианини – 94
5. Маверик Виньялес – 87
 

MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали

MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й

Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Баньяя рассчитал в этот раз и не упал. Сохраняет интригу, хотя и Маркес не очень далеко. Мартин решил стабильно есть и пока это работает. Интересно кого в завод возьмут его или Маркеса? Думаю узнаем через неделю.
+1
0
+1
Гонка норм, но спринт был лучше, Маркес сегодня и стартовал похуже, правда хорошо место выбрал снаружи 1 поворота, и темп был не очень, баньяя явно быстрее Мартина и Маркеса был и вчера и сегодня, но слабо реализовал свой темп в чемпионате. Акоста странные траектории выбирает постоянно, какие то очень узкие и внутренние. Априлья нужен нормальный гонщик, пилотов колбасит от подиумных позиции до второй десятки постоянно.
+1
0
+1
Ответ Last Light
Баньяя рассчитал в этот раз и не упал. Сохраняет интригу, хотя и Маркес не очень далеко. Мартин решил стабильно есть и пока это работает. Интересно кого в завод возьмут его или Маркеса? Думаю узнаем через неделю.
Ну по идее , прамак для Маркеса даже лучше, в заводе придется отказываться от кучи личных спонсоров, там спонсоры Маркеса конкуренты спонсоров дукати, а Мартина в завод, но возможно Мартин уйдет в априлья и Маркес в завод, думаю это основные два варианта, завод почему то заранее выпихнул Мартина из прамака, слишком переоценивают баньяя, сделали ему большую ЗП, и собирались второму пилоту платить копейки, на эту роль какой нибудь баста подходил,, но видимо план будет другой.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий