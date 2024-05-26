Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл домашний Гран-при Монако с поула.
Монегаск в третий раз выиграл квалификацию, однако впервые добрался до подиума и победы в гонке.
В 2017-м Шарль дважды сошел в Монте-Карло в «Формуле-2», в 2018-2021 годах – трижды в «Формуле-1», в том числе до старта с поула из-за технических проблем в 2021-м. Годом позже Леклер также не реализовал поул из-за стратегии и финишировал четвертым, а в прошлом сезоне занял шестое место.
Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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Спасибо тебе большое!)
Все и всегда знали, что здесь решает квала
Проблема Ф1 не в том, что Монако такая, а в том что все гонки на остальных трассах стали похожи на неё, хотя куда более обгонные
Бафнулся на + мораль и можно дальше в бой
Тут же паровозик, который можно не смотреть после первого круга)