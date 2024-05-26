Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Формула-2 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл домашний Гран-при Монако с поула.

Монегаск в третий раз выиграл квалификацию, однако впервые добрался до подиума и победы в гонке.

В 2017-м Шарль дважды сошел в Монте-Карло в «Формуле-2», в 2018-2021 годах – трижды в «Формуле-1», в том числе до старта с поула из-за технических проблем в 2021-м. Годом позже Леклер также не реализовал поул из-за стратегии и финишировал четвертым, а в прошлом сезоне занял шестое место.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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23 комментария
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Тот человек, который написал: "Что если Динамо станет чемпионом, то Леклер проиграет".
Спасибо тебе большое!)
+84
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+84
Ответ Сергей Фетисов
Да самая тупая гонка сезона.Караван.
Она всегда была интересна своей особенностью
Все и всегда знали, что здесь решает квала
Проблема Ф1 не в том, что Монако такая, а в том что все гонки на остальных трассах стали похожи на неё, хотя куда более обгонные
+31
-2
+29
Снял проклятие)
+26
0
+26
Не могу представить какого монегаскам будет услышать свой гимн на церемонии награждения) Думаю, в Монако на один день новый князь, по фамилии Леклер с:
+23
0
+23
Да самая тупая гонка сезона.Караван.
+29
-12
+17
Худший ГП Монако за последние годы, но победа Шарля немного его скрасила. Проклятие официально снято.
+19
-5
+14
Снял проклятие!
Бафнулся на + мораль и можно дальше в бой
+8
0
+8
Леклер еще прервал серию стартов с поула без побед
+8
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+8
Леклера с Победой заслужил!!!Снял проклятие!!!
+8
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+8
Предлагаю снять с Магнуссена 3 штрафных балла за то, что хотя бы первый круг дал экшена
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+4
Макнули быков - уже норм
+8
-4
+4
А какого он там краба внуку князя выдал на подиуме. Где еще такое возможно)
+1
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+1
Ответ artembabich666
Худший ГП Монако за последние годы, но победа Шарля немного его скрасила. Проклятие официально снято.
Ну первый круг немного компенсировал дальнейший парад.
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Ответ ChodeMcBlob
А сколько у него было подряд без выигрышей?
12, весьма существенное количество!
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Ответ nightingale46
Леклер еще прервал серию стартов с поула без побед
А сколько у него было подряд без выигрышей?
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Ответ Андрей Есин
Не могу представить какого монегаскам будет услышать свой гимн на церемонии награждения) Думаю, в Монако на один день новый князь, по фамилии Леклер с:
Можно местный клуб Jimmy’s на один день в Charlitto’s переименовать
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Ответ Mortimer1
На остальных трассах хватает движения и обгонов. Тем более с дрс) Тут же паровозик, который можно не смотреть после первого круга)
Дождь мог бы принести интригу )
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Ответ Mortimer1
На остальных трассах хватает движения и обгонов. Тем более с дрс) Тут же паровозик, который можно не смотреть после первого круга)
Настолько хватает движения и обгонов, что каждая вторая гонка без крашей и клоунады от феррари становится один в один, как Монако
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Ответ Влад Безруков
Она всегда была интересна своей особенностью Все и всегда знали, что здесь решает квала Проблема Ф1 не в том, что Монако такая, а в том что все гонки на остальных трассах стали похожи на неё, хотя куда более обгонные
На остальных трассах хватает движения и обгонов. Тем более с дрс)
Тут же паровозик, который можно не смотреть после первого круга)
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с победой
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Ни одной, ну с первой победой значит! 😊
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Заслужил
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