Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

Пилот « » выиграл домашний с поула.

Монегаск в третий раз выиграл квалификацию, однако впервые добрался до подиума и победы в гонке.

В 2017-м Шарль дважды сошел в Монте-Карло в «Формуле-2», в 2018-2021 годах – трижды в «Формуле-1», в том числе до старта с поула из-за технических проблем в 2021-м. Годом позже Леклер также не реализовал поул из-за стратегии и финишировал четвертым, а в прошлом сезоне занял шестое место.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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