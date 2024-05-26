Серхио Перес: «Удивлен, что опасный пилотаж Магнуссена не расследовали. Кевин должен был отступить»

Теги Гран-при Монако ФИА Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Кевин Магнуссен Хаас Авто

Перес раскритиковал Магнуссена после крупной аварии в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не согласился с коллегой из «Хааса» Кевином Магнуссеном, который возложил на мексиканца ответственность за серьезную аварию на первом круге Гран-при Монако.

«Если вы видели мой онборд, болид Кевина ни в какой момент не был даже близок к тому, чтобы со мной поравняться. И можно заметить, что стена приближается и приближается. Если продолжать ехать «газ в пол», есть только один исход – контакт либо с моей машиной, либо с барьерами.

Места для двух болидов просто не было. В какой-то момент он должен был осознать, что я буду находиться в том месте. Зачастую, если ты позади, надо просто понять, что пора отступить», – заявил Чеко.

Перес также высказал удивление из-за того, что стюарды не стали рассматривать эпизод:

«Я очень удивлен, так как повреждения были такими обширными и опасными. Честно, я очень удивлен, действительно удивлен. Я понимаю – это первый круг, «дайте им гоняться». Но я думаю, что это скорее опасный пилотаж: ты едешь «газ в пол», зная, что в какой-то момент дойдешь до контакта. Я считаю это опасным пилотажем».

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Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»

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4 комментария
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Чувак, у тебя слева была тонна места, но ты предпочёл смещаться вправо. Ну, ничего, зато у тебя спонсоров много, не плачь
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Да, да, конечно Магнуссен виноват, а не ты его в стену затолкал
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Перес видимо совсем поплыл: плохая квалификация, решил отыграть пару мест ,в итоге затолкал Магнуссена в стену, Магнуссен еще оказался виноватым. Итог: 5 место в личном зачете. Поздравляю Перес
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Оба хороши в этой ситуации. Жалко только Халка, ни за что пострадал
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