Серхио Перес: «Удивлен, что опасный пилотаж Магнуссена не расследовали. Кевин должен был отступить»
Перес раскритиковал Магнуссена после крупной аварии в Монте-Карло.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не согласился с коллегой из «Хааса» Кевином Магнуссеном, который возложил на мексиканца ответственность за серьезную аварию на первом круге Гран-при Монако.
«Если вы видели мой онборд, болид Кевина ни в какой момент не был даже близок к тому, чтобы со мной поравняться. И можно заметить, что стена приближается и приближается. Если продолжать ехать «газ в пол», есть только один исход – контакт либо с моей машиной, либо с барьерами.
Места для двух болидов просто не было. В какой-то момент он должен был осознать, что я буду находиться в том месте. Зачастую, если ты позади, надо просто понять, что пора отступить», – заявил Чеко.
Перес также высказал удивление из-за того, что стюарды не стали рассматривать эпизод:
«Я очень удивлен, так как повреждения были такими обширными и опасными. Честно, я очень удивлен, действительно удивлен. Я понимаю – это первый круг, «дайте им гоняться». Но я думаю, что это скорее опасный пилотаж: ты едешь «газ в пол», зная, что в какой-то момент дойдешь до контакта. Я считаю это опасным пилотажем».
Мегакрэши первого круга Монако: «Ред Булл» полностью уничтожен, «Альпин» подлетела, Сайнсу пробили колесо
Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram