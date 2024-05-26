Серхио Перес: «Удивлен, что опасный пилотаж Магнуссена не расследовали. Кевин должен был отступить»

Перес раскритиковал Магнуссена после крупной аварии в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл» не согласился с коллегой из « » , который возложил на мексиканца ответственность за серьезную аварию на первом круге .

«Если вы видели мой онборд, болид Кевина ни в какой момент не был даже близок к тому, чтобы со мной поравняться. И можно заметить, что стена приближается и приближается. Если продолжать ехать «газ в пол», есть только один исход – контакт либо с моей машиной, либо с барьерами.

Места для двух болидов просто не было. В какой-то момент он должен был осознать, что я буду находиться в том месте. Зачастую, если ты позади, надо просто понять, что пора отступить», – заявил Чеко.

Перес также высказал удивление из-за того, что стюарды не стали рассматривать эпизод:

«Я очень удивлен, так как повреждения были такими обширными и опасными. Честно, я очень удивлен, действительно удивлен. Я понимаю – это первый круг, «дайте им гоняться». Но я думаю, что это скорее опасный пилотаж: ты едешь «газ в пол», зная, что в какой-то момент дойдешь до контакта. Я считаю это опасным пилотажем».

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Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»

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