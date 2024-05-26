«Макларен» финиширует в топ-2 4 Гран-при подряд
«Макларен» продолжил серию успешных выступлений в «Формуле-1».
Оскар Пиастри финишировал вторым на Гран-при Монако, заехав на подиум в третий раз в карьере и впервые в 2024 году. Напарник Пиастри Ландо Норрис завершил гонку четвертым.
«Макларен» зарабатывает место в топ-2 в четвертый раз подряд: ранее Норрис стал вторым в Китае и Имоле и выиграл Гран-при Майами.
Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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