«Макларен» финиширует в топ-2 4 Гран-при подряд

« » продолжил серию успешных выступлений в «Формуле-1».

финишировал вторым на Гран-при Монако, заехав на подиум в третий раз в карьере и впервые в 2024 году. Напарник Пиастри завершил гонку четвертым.

«Макларен» зарабатывает место в топ-2 в четвертый раз подряд: ранее Норрис стал вторым в и Имоле и выиграл .

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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