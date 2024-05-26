«Макларен» финиширует в топ-2 4 Гран-при подряд

Теги Гран-при Монако Гран-при Китая Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

«Макларен» продолжил серию успешных выступлений в «Формуле-1».

Оскар Пиастри финишировал вторым на Гран-при Монако, заехав на подиум в третий раз в карьере и впервые в 2024 году. Напарник Пиастри Ландо Норрис завершил гонку четвертым.

«Макларен» зарабатывает место в топ-2 в четвертый раз подряд: ранее Норрис стал вторым в Китае и Имоле и выиграл Гран-при Майами.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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8 комментариев
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McLaren радует, команда на подъёме.
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Ответ Bzz Pvz
РБ портят Максу Ферстаппену карьеру, на сегодняшнем Мерседесе Макс бы смог выиграть эту гонку
На любой машине кроме своей ?
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Ответ Михаил Пивненко
В Канаде не будет просто, на прямых Маки пока не слишком хороши, особенно после шпильки в Монреале.
всё будет нормально, даже до обновлений в Китае были быстры на прямой
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В Канаде не будет просто, на прямых Маки пока не слишком хороши, особенно после шпильки в Монреале.
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Просто воспоминания прошлых сезонов и защита имени Албона на прямых. Надеюсь, что команда сможет прогрессировать дальше и мечтать о чемпионстве в 2025.
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Ответ Михаил Пивненко
В Канаде не будет просто, на прямых Маки пока не слишком хороши, особенно после шпильки в Монреале.
Они будут атаковать перед первым поворотом
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Ответ Михаил Пивненко
В Канаде не будет просто, на прямых Маки пока не слишком хороши, особенно после шпильки в Монреале.
ого, ты уже из будущего пишешь?
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