Ван Дейк встретился с Норрисом перед Гран-при Монако: «Он наш №4»

«Макларен» выложил фото ван Дейка и Норриса.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и пилот «Макларена» Ландо Норрис встретились перед , который пройдет сегодня, 26 мая.

Ландо начнет гонку четвертым.

«Он наш №4», – подписал фото аккаунт « » в соцсетях.

Ван Дейк выступает под четвертым номером в «Ливерпуле», Норрис – в «Формуле-1».

Ландо Норрис: «Цель – подиум в Монако. Надеюсь, получится давить на «Феррари»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети команды «Макларен»