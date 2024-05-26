Ван Дейк встретился с Норрисом перед Гран-при Монако: «Он наш №4»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Вирджил ван Дейк Ландо Норрис Авто

«Макларен» выложил фото ван Дейка и Норриса.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и пилот «Макларена» Ландо Норрис встретились перед Гран-при Монако, который пройдет сегодня, 26 мая.

Ландо начнет гонку четвертым.

«Он наш №4», – подписал фото аккаунт «Макларена» в соцсетях.

Ван Дейк выступает под четвертым номером в «Ливерпуле», Норрис – в «Формуле-1».

Ландо Норрис: «Цель – подиум в Монако. Надеюсь, получится давить на «Феррари»

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Фото: соцсети команды «Макларен»

8 комментариев
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Ответ Minuvert
По маме, а по отцу голландец. Вообще указывается везде, что голландец, даже госнаграды имеет
Да я знаю. Я на самом деле тоже удивился, что с Ландышем фото.
+2
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+2
Ладно начнет гонку четвертым
Поправьте на Ландо
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странно, что не к Максу пошел
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Ответ Minuvert
Хм, а почему не с соотечественником?
Потому что тот бильгиец
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0
Ответ Minuvert
Хм, а почему не с соотечественником?
и с Максом он встретился, и с Оскаром
0
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0
Ответ Сергей Богатырёв
Потому что тот бильгиец
По маме, а по отцу голландец. Вообще указывается везде, что голландец, даже госнаграды имеет
0
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Ответ Пингвин по кличке Бамос
и с Максом он встретился, и с Оскаром
И нашим, и вашим значит)
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