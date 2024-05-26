Ван Дейк встретился с Норрисом перед Гран-при Монако: «Он наш №4»
«Макларен» выложил фото ван Дейка и Норриса.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и пилот «Макларена» Ландо Норрис встретились перед Гран-при Монако, который пройдет сегодня, 26 мая.
Ландо начнет гонку четвертым.
«Он наш №4», – подписал фото аккаунт «Макларена» в соцсетях.
Ван Дейк выступает под четвертым номером в «Ливерпуле», Норрис – в «Формуле-1».
Ландо Норрис: «Цель – подиум в Монако. Надеюсь, получится давить на «Феррари»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Поправьте на Ландо