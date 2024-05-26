Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался недоволен исходом Гран-при Монако.

Пилот «Ред Булл» отметил, что отсутствие возможностей для обгонов на трассе в Монте-Карло сильно вредит гоночной составляющей.

«После остановки гонки красными флагами наша стратегия оказалась несколько испорченной, потому что нам пришлось переходить на «медиум» и ехать до конца, а соперники, можно сказать, получили «бесплатный» пит-стоп.

Из-за этого нам пришлось сильно экономить ресурс шин и просто следовать за Джорджем Расселлом. Мы ехали сильно медленнее относительно оптимального темпа из-за необходимости экономить ресурс шин.

Это было очень скучно. По сути, на прямой ты давишь на газ в полсилы, проходишь некоторые участки трассы на более высокой передаче, чем предполагается. Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки.

Что до возможных изменений, то я бы хотел, если это возможно, попробовать изменить пару вещей, чтобы сделать гонки интереснее. Потому что в целом, как мне кажется, это и правда особенный гоночный уик-энд. Только вот воскресная гонка, к сожалению, получается немного скучной. В то время как пейзажи по-прежнему великолепны. Если мы найдем способ улучшить гоночную составляющую, то почему бы не продолжить? Лично я бы предпочел именно такое решение», – рассказал Ферстаппен.

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15 комментариев
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Это не гонки, это 78 кругов охлаждения после квалификации
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для этого этапа нужны отдельные шины, самые мягкие из возможных, что будут улетать гарантированно за 20-25 кругов, чтобы минимум 2, а лучше 3 пит стопа
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Надо очки давать по итогам квалификации, а в воскресенье всем гонщикам дать по самокату, провести гонку на них и начислить очки первой восьмерке от 8 до 1.
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Минус шикана после туннеля и дрс на выходе из него, плюс жесткое торможение с расширением в конце прямой, ну и шины на 20 кругов, как писали выше. Может что и выйдет. А так, посмотреть первые 2-3 круга, задремать и проснуться к концу гонки🤷🏻‍♂️
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Монако - это не гонка. Ненавистный для меня этап. Это блевотная тошниловка, а не гонка. Выставка суперкаров для богачей на яхтах. И гонщики это знают и пытаются на это намекнуть. Но всю правду вслух им нельзя сказать. Ата-та-та будет иначе.
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Ехали на 4 секунды медленнее, а при этом половину пелетона на круг обошли. И при том Боттас после пит-стопа за 4 круга 17 секунд отыграл до хвоста пелетона.
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сделайте машины более узкими и сразу станет лучше
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я бы после туннеля убрал бы этот поворот.
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Участь гонщика Формулы-1 - 78 кругов вокруг дома.
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Ответ Scorpio
для этого этапа нужны отдельные шины, самые мягкие из возможных, что будут улетать гарантированно за 20-25 кругов, чтобы минимум 2, а лучше 3 пит стопа
А лучше каждые 10 кругов
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Ответ Самир Каримов
я бы после туннеля убрал бы этот поворот.
там в конце этой прямой стена, и на единственном месте для обгона будут регулярно инциденты, а ведь ни гравия, ни травки, это 100% краши в стиле переса с болидом напополам
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Ответ ivan_belov
Минус шикана после туннеля и дрс на выходе из него, плюс жесткое торможение с расширением в конце прямой, ну и шины на 20 кругов, как писали выше. Может что и выйдет. А так, посмотреть первые 2-3 круга, задремать и проснуться к концу гонки🤷🏻‍♂️
Шикана там сделана специально, чтобы снизить скорость, иначе к Tabac будут подлетать на 350 км/ч. Простыми решениями на этой трассе не обойтись, но при наличии желания варианты найти можно.
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