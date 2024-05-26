Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»

Ферстаппен остался недоволен исходом Гран-при Монако.

Пилот « » отметил, что отсутствие возможностей для обгонов на трассе в Монте-Карло сильно вредит гоночной составляющей.

«После остановки гонки красными флагами наша стратегия оказалась несколько испорченной, потому что нам пришлось переходить на «медиум» и ехать до конца, а соперники, можно сказать, получили «бесплатный» пит-стоп.

Из-за этого нам пришлось сильно экономить ресурс шин и просто следовать за Джорджем Расселлом. Мы ехали сильно медленнее относительно оптимального темпа из-за необходимости экономить ресурс шин.

Это было очень скучно. По сути, на прямой ты давишь на газ в полсилы, проходишь некоторые участки трассы на более высокой передаче, чем предполагается. Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки.

Что до возможных изменений, то я бы хотел, если это возможно, попробовать изменить пару вещей, чтобы сделать гонки интереснее. Потому что в целом, как мне кажется, это и правда особенный гоночный уик-энд. Только вот воскресная гонка, к сожалению, получается немного скучной. В то время как пейзажи по-прежнему великолепны. Если мы найдем способ улучшить гоночную составляющую, то почему бы не продолжить? Лично я бы предпочел именно такое решение», – рассказал .

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