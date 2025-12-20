  • Спортс
  • Стефано Доменикали: «В Австралии многие говорили, что Аджар не готов к «Ф-1», а сегодня он переходит в «Ред Булл»
Стефано Доменикали: «В Австралии многие говорили, что Аджар не готов к «Ф-1», а сегодня он переходит в «Ред Булл»

Доменикали отметил выдающийся прогресс Аджара и других новичков.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подвел итоги сезона-2025 для дебютантов – в частности, для пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, переходящего в «Ред Булл».

«Невероятный год для молодежи. Они продемонстрировали волю и целеустремленность, необходимые для успеха в «Формуле-1».

Один из многочисленных примеров мы увидели в Австралии. Аджар попал в аварию на прогревочном круге, и многие говорили, что он не готов. Переносимся в сегодняшний день: он переходит в «Ред Булл» и становится напарником четырехкратного чемпиона Ферстаппена на следующий сезон.

В «Формуле-1» необходима стойкость. Ни в одном другом виде спорта нет такого уровня давления. Если справляешься, то становишься одним из главных действующих лиц в нашем чемпионате», – порассуждал Доменикали.

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Линдблад – следующая большая звезда, говорят осведомленные люди»

Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Австралии
