Стефано Доменикали: «В Австралии многие говорили, что Аджар не готов к «Ф-1», а сегодня он переходит в «Ред Булл»

Доменикали отметил выдающийся прогресс Аджара и других новичков.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подвел итоги сезона-2025 для дебютантов – в частности, для пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара , переходящего в «Ред Булл».

«Невероятный год для молодежи. Они продемонстрировали волю и целеустремленность, необходимые для успеха в «Формуле-1».

Один из многочисленных примеров мы увидели в Австралии . Аджар попал в аварию на прогревочном круге, и многие говорили, что он не готов. Переносимся в сегодняшний день: он переходит в «Ред Булл» и становится напарником четырехкратного чемпиона Ферстаппена на следующий сезон.

В «Формуле-1» необходима стойкость. Ни в одном другом виде спорта нет такого уровня давления. Если справляешься, то становишься одним из главных действующих лиц в нашем чемпионате», – порассуждал Доменикали.

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Линдблад – следующая большая звезда, говорят осведомленные люди»

Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»