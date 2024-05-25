Формула E. Шанхай. Эванс выиграл 1-ю гонку, Верляйн – 2-й, Кэссиди – 3-й

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Пилот «Ягуара» Митч Эванс стал лучшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Шанхае.

Эванс отстоял первую позицию в плотной борьбе с Паскалем Верляйном из «Порше» и своим напарником Ником Кэссиди на последних кругах, обладатель поула Жан-Эрик Вернь («Пенске») финишировал лишь седьмым.

Кэссиди продолжает лидировать в чемпионате, Верляйн слегка сократил отставание от Ника.

Этап 11
Шанхай, Китай
25 мая 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Митч Эванс («Ягуар») – 29 кругов
2. Паскаль Верляйн («Порше») +0,796
3. Ник Кэссиди («Ягуар») +1,498
4. Оливер Роулэнд («Ниссан») +1,743
5. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +2,165
6. Джейк Деннис («Андретти») +2,361
7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +2,599
8. Ник де Врис («Махиндра») +2,818
9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +3,165
10. Себастьян Буэми («Энвижн») +3,610
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Ник Кэссиди – 155 очков
2. Паскаль Верляйн – 142
3. Оливер Роулэнд – 130
4. Митч Эванс – 122
5. Джейк Деннис – 111
 

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