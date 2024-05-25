Формула E. Шанхай. Эванс выиграл 1-ю гонку, Верляйн – 2-й, Кэссиди – 3-й

Пилот « » Митч Эванс стал лучшим по итогам первой гонки « » в Шанхае.

Эванс отстоял первую позицию в плотной борьбе с из «Порше» и своим напарником Ником Кэссиди на последних кругах, обладатель поула Жан-Эрик Вернь («Пенске») финишировал лишь седьмым.

Кэссиди продолжает лидировать в чемпионате, Верляйн слегка сократил отставание от Ника.

Этап 11

Шанхай, Китай

25 мая 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 29 кругов

2. Паскаль Верляйн («Порше») +0,796

3. Ник Кэссиди («Ягуар») +1,498

4. Оливер Роулэнд («Ниссан») +1,743

5. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +2,165

6. Джейк Деннис («Андретти») +2,361

7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +2,599

8. Ник де Врис («Махиндра») +2,818

9. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +3,165

10. Себастьян Буэми («Энвижн») +3,610

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 155 очков

2. Паскаль Верляйн – 142

3. Оливер Роулэнд – 130

4. Митч Эванс – 122

5. Джейк Деннис – 111

«Формула E» представила новое поколение болидов, разгоняющееся до 100 км/ч быстрее «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram