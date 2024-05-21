Вольфф предложил Хорнеру «поработать над математикой»: «19 мотористов перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл», а не 220»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Вольфф продолжил спорить с Хорнером из-за переходов сотрудников.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал слова коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Кристиан утверждал, что чемпионы мира переманили из моторного подразделения «Мерседеса» 220 специалистов, в то время как в обратном направлении были посланы «одно-два резюме».

«Надо поработать над математикой – 19 инженеров.

Какими бы ни были те числа, это естественные колебания. Люди приходят и уходят, это абсолютно нормально», – отреагировал Тото на Гран-при Эмилии-Романьи.

Вольфф также высказался о подготовке «Мерседеса» к новому моторному регламенту-2026:

«Ситуация с топ-менеджментом нашего моторного подразделения максимально хорошая. Я бы не хотел ни на миллиметр изменить организационную структуру и людей, с которыми мне повезло взаимодействовать. Организация просто идеальная, и видно, что сотрудники дают результат – и делают это уже долгое время.

С 2014 года мы фактически являемся ориентиром – или в одиночку, или, возможно, наряду с другим двигателем. Это не поменялось. Я с нетерпением жду сезона-2026, чтобы увидеть разницу в производительности различных силовых установок».

Тото Вольфф согласился с Брауном: «Мерседес» видит резюме из «Ред Булл» на всех уровнях»

Кристиан Хорнер ответил Вольффу: «Меня бы больше беспокоили 220 сотрудников, перешедших из «Мерседеса» в «Ред Булл»

6 комментариев
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Всего то 19 мотористов ушли из Мерса в Ред 1 - сказал Вольфф.
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"вот перейдет к вам 220 мотористов, тогда и поговорим" - ловко парировал австриец
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19 инженеров и 201 специалист, вот и получается 220. Хорнер в эту цифру мог включить и сотрудников кейтеринга.
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Такой себе ответ, честно говоря)
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Вольфф сказал, что мотористы, которых он хотел уволить, теперь работают у Хорнера =)
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Вольф пыжится, но Крис его легко уделывает в треш-токе. Вольф в принципе видится туфельным героем - грозный на вид большой босс, а на самом деле малокомпетентный и способный только не испортить наследие Росса. И ведь не выпрешь акционера из Мерса
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