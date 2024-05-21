Вольфф предложил Хорнеру «поработать над математикой»: «19 мотористов перешли из «Мерседеса» в «Ред Булл», а не 220»

Вольфф продолжил спорить с Хорнером из-за переходов сотрудников.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал слова коллеги из «Ред Булл» .

Кристиан утверждал, что чемпионы мира переманили из моторного подразделения «Мерседеса» 220 специалистов, в то время как в обратном направлении были посланы «одно-два резюме».

«Надо поработать над математикой – 19 инженеров.

Какими бы ни были те числа, это естественные колебания. Люди приходят и уходят, это абсолютно нормально», – отреагировал Тото на -Романьи.

Вольфф также высказался о подготовке «Мерседеса» к новому моторному регламенту-2026:

«Ситуация с топ-менеджментом нашего моторного подразделения максимально хорошая. Я бы не хотел ни на миллиметр изменить организационную структуру и людей, с которыми мне повезло взаимодействовать. Организация просто идеальная, и видно, что сотрудники дают результат – и делают это уже долгое время.

С 2014 года мы фактически являемся ориентиром – или в одиночку, или, возможно, наряду с другим двигателем. Это не поменялось. Я с нетерпением жду сезона-2026, чтобы увидеть разницу в производительности различных силовых установок».

Тото Вольфф согласился с Брауном: «Мерседес» видит резюме из «Ред Булл» на всех уровнях»

Кристиан Хорнер ответил Вольффу: «Меня бы больше беспокоили 220 сотрудников, перешедших из «Мерседеса» в «Ред Булл»