Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Разочарован в Эстебане. Мы не можем позволить себе такое поведение»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли отчитал Эстебана Окона после аварии в Монако.

Пилот «Альпин» остался недоволен действиями напарника на старте Гран-при Монако.

«Я просто разочарован в Эстебане, потому что этого не должно было произойти. Обидно за команду. Мы не можем позволить себе такое поведение.

Перед гонкой у нас были четкие инструкции – и к ним не отнеслись с должным уважением. Ты никогда не должен рисковать настолько, что в результате повреждаются оба болида команды.

Уверен, мы обсудим инцидент – в будущем не можем позволить себе повторить подобную ситуацию», – подчеркнул Гасли.

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14 комментариев
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Окону по боку, кто там что думает, он с самого дебюта напарников прессовал. Я думал, хоть Ало его на место поставит, но нет.
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Понимаю Пьера, но в прошлом году в Австралии он лишил команду огромных очков похожим образом, еще и обе машины раскрошены в хлам были. Подипломатичнее бы выражался )
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Ответ Grigpar
Только Гасли забыл добавить, что открыл калитку и Окон то залез внутрь. Зачем сам Гасли шел в дальнейшем на столкновение. Где инстинкт самосохранения? Пьер проиграл позицию и не захотел отступать, т.к. там следом и 2-й обгон был бы.
Гасли не шел на столкновение наоборот максимально влево ушел, Окон тупо не вписался и поехал в него, слева от Гасли уже все, барьеры и море)
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Гасли, +
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Ответ Kasper N . P .
Понимаю Пьера, но в прошлом году в Австралии он лишил команду огромных очков похожим образом, еще и обе машины раскрошены в хлам были. Подипломатичнее бы выражался )
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Ответ Grigpar
Так на Алонсо он и отрывался больше всех, т.к. по другому было никак. Тот тупо на порядок был быстрее весь сезон.
Да это все понятно, кто там кого выше, просто я думал, что с характером Ало, он не будет терпеть эту хню и приподаст урок дебилоиду Окону в его же стиле .
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Ответ Grigpar
Только Гасли забыл добавить, что открыл калитку и Окон то залез внутрь. Зачем сам Гасли шел в дальнейшем на столкновение. Где инстинкт самосохранения? Пьер проиграл позицию и не захотел отступать, т.к. там следом и 2-й обгон был бы.
думаю он жалуется из-за отказа Окона от стратегии команды. Думаю по плану он должен был защищать место Гасли в очках, но Окон ожидаемо забил на все установки мостика
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Ответ <Inter>
думаю он жалуется из-за отказа Окона от стратегии команды. Думаю по плану он должен был защищать место Гасли в очках, но Окон ожидаемо забил на все установки мостика
тут Окону конечно большой привет, в ситуации, когда очки для команды на вес золота, пофигу кто их приносит, главное спокойно отработать на команду. Окон думает, что он звенит боллсами, а это звон пустой головы
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я не очень понял, что там случилось у Окона, но он еще с Мирабо начал бороться с машиной, у которой будто была сильная недостаточная поворачиваемость. показалось, что он вообще сейчас сойдет, а он полез в самую гущу и снова на напарника, странно.
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Окон, конечно, Эстебан!
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Ответ Kasper N . P .
Понимаю Пьера, но в прошлом году в Австралии он лишил команду огромных очков похожим образом, еще и обе машины раскрошены в хлам были. Подипломатичнее бы выражался )
Так точно, было дело. Ещё более необязательный был краш
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Ответ o5sadist
Окону по боку, кто там что думает, он с самого дебюта напарников прессовал. Я думал, хоть Ало его на место поставит, но нет.
Так на Алонсо он и отрывался больше всех, т.к. по другому было никак. Тот тупо на порядок был быстрее весь сезон.
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