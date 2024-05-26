Пьер Гасли о столкновении с Оконом: «Разочарован в Эстебане. Мы не можем позволить себе такое поведение»
Гасли отчитал Эстебана Окона после аварии в Монако.
Пилот «Альпин» остался недоволен действиями напарника на старте Гран-при Монако.
«Я просто разочарован в Эстебане, потому что этого не должно было произойти. Обидно за команду. Мы не можем позволить себе такое поведение.
Перед гонкой у нас были четкие инструкции – и к ним не отнеслись с должным уважением. Ты никогда не должен рисковать настолько, что в результате повреждаются оба болида команды.
Уверен, мы обсудим инцидент – в будущем не можем позволить себе повторить подобную ситуацию», – подчеркнул Гасли.
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