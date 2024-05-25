Гельмут Марко: «Феттель спрашивал о месте в «Ред Булл» снова и снова»

Теги возможные переходы Гран-при Монако Ред Булл Себастьян Феттель Порше Формула-1 Гельмут Марко WEC Макс Ферстаппен Авто

Марко сообщил об интересе Феттеля к «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Себастьян Феттель, завоевавший четыре титула в составе команды, неоднократно интересовался, есть ли возможность вернуться.

«Он спрашивал нас снова и снова. Но вряд ли это было бы приятное времяпрепровождение для него в паре с Ферстаппеном», – сказал консультант на Гран-при Монако.

Марко скептически оценивает шансы Феттеля на место в «Формуле-1»:

«Возвращение? Куда?»

Гельмут предполагает, что Себ может оказаться в WEC:

«Если меня правильно проинформировали, скорее все сдвигается в сторону «Порше» и гонок на выносливость».

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14 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
А чем концептуально отличается "великий Ферстаппен" на самовозе Ньюи от "ничтожного Феттеля" на самовозе Ньюи? Ну, кроме того, что не на самовозах Феттель выиграл гонку за "Минарди", а Ферстаппен за "Торо" не доехал до подиума.
+6
-2
+4
После того, как геррПалец втихаря провёл переговоры со Скудерией, и слился Рикьярде (чтобы получить возможность разорвать контракт досрочно), он ещё на что-то надеется в стойле Быков?!
Феноменальная наглость!
пхх))))
+4
-1
+3
Ахаха
+4
-2
+2
мне кажется, Феттель, когда записывал то своё видеообращение, надеялся, что его будут все уговаривать остаться и тому подобное. Тут я скорее поверю др.Марко. Особенно после Феттельской "клоунады" в Имоле. Очень видно, что Феттель скучает по "спотлайту" и нахождению в нём.
+3
-1
+2
Ответ salogiannis
А чем концептуально отличается "великий Ферстаппен" на самовозе Ньюи от "ничтожного Феттеля" на самовозе Ньюи? Ну, кроме того, что не на самовозах Феттель выиграл гонку за "Минарди", а Ферстаппен за "Торо" не доехал до подиума.
Феттель умнее и технически гораздо сильнее подкован, в отличие от слабого технически Йосовича. По словам Гийома Роклена, бывшего сотрудника РБ.)
+3
-2
+1
Станиславский: "Не верю!"
Из них двоих, я в 100 раз быстрее поверю Феттелю.
+8
-8
0
Ответ Paninaro
Феттель умнее и технически гораздо сильнее подкован, в отличие от слабого технически Йосовича. По словам Гийома Роклена, бывшего сотрудника РБ.)
Например, мне никогда не нравился Феттель: ни, когда побеждал, ни , когда проигрывал.
Очень капризный, слишком себя любит: вспомните Канаду, где он таблички прибежал переставлять. И дико показушный. Ну с теми же ульями итп. Вот пусть лучше в WEC попробует с железной дисциплиной Порше.
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Ответ Paninaro
Феттель умнее и технически гораздо сильнее подкован, в отличие от слабого технически Йосовича. По словам Гийома Роклена, бывшего сотрудника РБ.)
А Пол Монаган сказал, что Ферстаппен шарит, а Роклена неверно перевели. Кому верить?
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Ответ Пинок Ногоев
Станиславский: "Не верю!" Из них двоих, я в 100 раз быстрее поверю Феттелю.
Какой из: Стас, или Константин?)))
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