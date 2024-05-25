Гельмут Марко: «Феттель спрашивал о месте в «Ред Булл» снова и снова»

Марко сообщил об интересе Феттеля к «Ред Булл».

Советник « » заявил, что Себастьян Феттель, завоевавший четыре титула в составе команды, неоднократно интересовался, есть ли возможность вернуться.

«Он спрашивал нас снова и снова. Но вряд ли это было бы приятное времяпрепровождение для него в паре с », – сказал консультант на .

Марко скептически оценивает шансы Феттеля на место в «Формуле-1»:

«Возвращение? Куда?»

Гельмут предполагает, что Себ может оказаться в :

«Если меня правильно проинформировали, скорее все сдвигается в сторону «Порше» и гонок на выносливость».

Себастьян Феттель: «Сейчас я не планирую возвращаться в «Формулу-1»

Шоу Феттеля в память о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?

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