Гельмут Марко: «Феттель спрашивал о месте в «Ред Булл» снова и снова»
Марко сообщил об интересе Феттеля к «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Себастьян Феттель, завоевавший четыре титула в составе команды, неоднократно интересовался, есть ли возможность вернуться.
«Он спрашивал нас снова и снова. Но вряд ли это было бы приятное времяпрепровождение для него в паре с Ферстаппеном», – сказал консультант на Гран-при Монако.
Марко скептически оценивает шансы Феттеля на место в «Формуле-1»:
«Возвращение? Куда?»
Гельмут предполагает, что Себ может оказаться в WEC:
«Если меня правильно проинформировали, скорее все сдвигается в сторону «Порше» и гонок на выносливость».
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Шоу Феттеля в память о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?
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Феноменальная наглость!
пхх))))
Из них двоих, я в 100 раз быстрее поверю Феттелю.
Очень капризный, слишком себя любит: вспомните Канаду, где он таблички прибежал переставлять. И дико показушный. Ну с теми же ульями итп. Вот пусть лучше в WEC попробует с железной дисциплиной Порше.