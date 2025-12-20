  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Норрис даже не подумает об уходе после титула. Ландо младше, чем я был в 2016-м»
0

Нико Росберг: «Норрис даже не подумает об уходе после титула. Ландо младше, чем я был в 2016-м»

Росберг исключил, что Норрис повторит его сценарий в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о том, может ли пилот «Макларена» Ландо Норрис покинуть серию после завоевания титула, как это сделал сам немец.

«[Я решил уйти] еще на старт-финишной прямой [Гран-при Абу-Даби-2016].

Каждый поступает по-своему. Я просто чувствовал, что оказался на самой вершине, и захотел уйти на пике.

Это был такой прекрасный момент после длинной карьеры. Лично для меня это действительно было правильное решение. Знаю, многие были разочарованы, ведь это было отличное противостояние [с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе»].

Как бы то ни было, уверен, Ландо даже не подумает о таком сценарии. Он все еще считает, что впереди много отличных сезонов. И, разумеется, он младше, чем я был в то время. У каждого свой путь», – подчеркнул Нико.

Росберг взял титул в конце 11-го сезона в «Ф-1» – тогда пилоту был 31 год. Норрису 26 лет, британец стал чемпионом на седьмой год в серии и в «Макларене».

Нико Росберг: «Норрис показывает свою уязвимость – он всегда настоящий и открытый. Вот почему он самый популярный пилот «Ф-1»

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФормула-1
logoНико Росберг
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Менеджер Ферстаппена: «Слышу хорошие вести о моторе «Ред Булл», но с чем сравнивать?»
45 минут назад
Гран-при Великобритании с подиумом Хюлькенберга – лучшая гонка 2025-го по версии пользователей сайта «Ф-1»
сегодня, 16:47
Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»
сегодня, 16:09
Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер манипулировал, 100 процентов, но Марко – не святой»
сегодня, 15:13
Стефано Доменикали: «В Австралии многие говорили, что Аджар не готов к «Ф-1», а сегодня он переходит в «Ред Булл»
сегодня, 14:33
Макс Ферстаппен о Лоусоне: «Всего 2 гонки в «Ред Булл» – ты просто портишь человеку шансы в топ-команде»
сегодня, 13:42
Карлос Сайнс: «После тяжелого конца сезона-2024 Воулз сказал: «Уильямс» станет быстрым в 2025-м»
сегодня, 13:24
Алексей Попов об отчетах Хэмилтона для «Феррари»: «Понты. Пусть занимается своим делом»
сегодня, 12:42
«Кадиллак» определился с гоночными инженерами Переса и Боттаса
сегодня, 12:13
«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)
сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10