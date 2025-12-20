Нико Росберг: «Норрис даже не подумает об уходе после титула. Ландо младше, чем я был в 2016-м»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о том, может ли пилот «Макларена» Ландо Норрис покинуть серию после завоевания титула, как это сделал сам немец.
«[Я решил уйти] еще на старт-финишной прямой [Гран-при Абу-Даби-2016].
Каждый поступает по-своему. Я просто чувствовал, что оказался на самой вершине, и захотел уйти на пике.
Это был такой прекрасный момент после длинной карьеры. Лично для меня это действительно было правильное решение. Знаю, многие были разочарованы, ведь это было отличное противостояние [с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе»].
Как бы то ни было, уверен, Ландо даже не подумает о таком сценарии. Он все еще считает, что впереди много отличных сезонов. И, разумеется, он младше, чем я был в то время. У каждого свой путь», – подчеркнул Нико.
Росберг взял титул в конце 11-го сезона в «Ф-1» – тогда пилоту был 31 год. Норрису 26 лет, британец стал чемпионом на седьмой год в серии и в «Макларене».
Нико Росберг: «Норрис показывает свою уязвимость – он всегда настоящий и открытый. Вот почему он самый популярный пилот «Ф-1»