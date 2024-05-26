Кристиан Хорнер: «Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – все это нельзя в полной мере назвать гонками»

Теги Гран-при Монако Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер призвал к изменениям на Гран-при Монако.

Руководитель «Ред Булл» считает, что трасса в Монте-Карло в своем нынешнем виде не очень подходит современным болидам «Формулы-1», и что организаторам стоит подумать о способах модернизации и улучшения гоночной составляющей этапа.

«Гонка получилась статичной. Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – а красные флаги по сути «убили» эту гонку, потому что после рестарта все просто поехали до финиша.

И это та ситуация, которую нам стоит изучить коллективно. Все это нельзя в полной мере назвать гонками – когда вы просто наматываете круги и при этом едете на 4 секунды медленнее на каждом круге, чем могли бы. Просто потому, что у соперников нет никаких шансов вас обогнать.

Монако – потрясающее место для гонок. Но современные болиды стали настолько большими, что нам, вероятно, стоит задуматься о введении чего-то вроде «зоны для совершения обгонов», ну или подумать об увеличении шанса для совершения обгона. Потому что сейчас пилоты в топ-10 финишировали в том же порядке, в котором стартовали, и внутри топ-10 не произошло ни одного обгона.

Это действительно замечательный Гран-при, с богатой историей, но все должно развиваться. Современные болиды стали слишком большими. В сравнении с болидами 10-летней давности они стали в два раза больше», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий
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Если выиграла бы его команда он молчал бы
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