«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве

«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в Санкт-Петербурге и в Москве.

Первый этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту стартует 6 и 7 декабря.

В сезоне-2025/2026 соревнование пройдет в обновленном двухэтапном формате. 6 и 7 декабря спортсмены встретятся в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв», а 24–25 января – в Москве на территории Центра технических видов спорта «Москва».

Большинство спортсменов выйдут на старт за рулем подготовленных для дрифта классических «Жигулей» (ВАЗ).

Еще одним обновлением в регламенте «Зимнего Кубка РДС» сезона 2025–2026 станет появление командного зачета — теперь результаты заездов будут влиять не только на личное место пилотов в турнирной таблице, но и на командные итоги. В командный зачет заявились уже более 10 коллективов.