«Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Пилоты «Феррари» и помогли своей команде существенно улучшить ситуацию в Кубке конструкторов.

Леклер финишировал первым на Гран-при Монако, Сайнс стал третьим. Для действующих чемпионов мира и лидеров сезона из «Ред Булл» гонка сложилась неудачно: занял шестое место, сошел.

«Ред Булл» и « » разделяли 56 очков, в Монте-Карло разница сократилась более чем вдвое – до 24 баллов.

Кроме того, Леклер приблизился к Ферстаппену в личном зачете: отставание снизилось с 48 до 31 очка.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024

Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

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