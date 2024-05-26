«Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс помогли своей команде существенно улучшить ситуацию в Кубке конструкторов.

Леклер финишировал первым на Гран-при Монако, Сайнс стал третьим. Для действующих чемпионов мира и лидеров сезона из «Ред Булл» гонка сложилась неудачно: Макс Ферстаппен занял шестое место, Серхио Перес сошел.

«Ред Булл» и «Феррари» разделяли 56 очков, в Монте-Карло разница сократилась более чем вдвое – до 24 баллов.

Кроме того, Леклер приблизился к Ферстаппену в личном зачете: отставание снизилось с 48 до 31 очка.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024

Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

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15 комментариев
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Ну вот и наступил сезон, когда одного Макса недостаточно за борьбу за КК. Интрига)
+19
-1
+18
Теперь интересно что важнее для руководства Ред Булла, кубок конструкторов или удобство Переса для Максика?)
+17
-2
+15
С таким вторым номером скоро Ред Булл расстанется с первым местом в Кубке Конструкторов.
Какое то неимоверное лобби у Переса в команде.
+7
-1
+6
Не зря существует поговорка: "Порядок бьёт класс"
+6
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+5
Ответ Fedor1012
Не зря существует поговорка: "Порядок бьёт класс"
только у Переса нет класса)
+4
-1
+3
будет смешно если выиграют Кубок Конструкторов с 3 по скорости машиной
+3
-1
+2
Ответ Gydv1n
Феррари и порядок тоже из разных вселенных))
кудрявого клоуна уже нет в команде, братан ))
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Ответ Mortimer1
Чет вы быстро забыли сколько дублей с Пересом было в начале сезона) Про Леклера бы так плакались, когда он на подиум не попадает)
А сколько дублей было?
+1
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С таким вторым номером скоро Ред Булл расстанется с первым местом в Кубке Конструкторов. Какое то неимоверное лобби у Переса в команде.
Это их выбор. Они хотели чтобы максу было комфортно, они это получили.
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Молодцы! 😊
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Почему сайнса допустили он же сошел
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Ответ Scorpio
только у Переса нет класса)
Феррари и порядок тоже из разных вселенных))
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Ответ -виталик -
Почему сайнса допустили он же сошел
Наверно потому, что он все-таки не сошел?
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