«Феррари» вдвое сократила отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс помогли своей команде существенно улучшить ситуацию в Кубке конструкторов.
Леклер финишировал первым на Гран-при Монако, Сайнс стал третьим. Для действующих чемпионов мира и лидеров сезона из «Ред Булл» гонка сложилась неудачно: Макс Ферстаппен занял шестое место, Серхио Перес сошел.
«Ред Булл» и «Феррари» разделяли 56 очков, в Монте-Карло разница сократилась более чем вдвое – до 24 баллов.
Кроме того, Леклер приблизился к Ферстаппену в личном зачете: отставание снизилось с 48 до 31 очка.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024
Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»
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Какое то неимоверное лобби у Переса в команде.