Управляющий директор «Альпин»: «Не верю в планы на 100 гонок, 3 или 5 лет»

«Альпин» отказалась от знаменитых планов на 100 Гран-при.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен сообщил, что команда больше не использует так называемый «план на 100 гонок».

«Я не из тех, кто верит в планы на 100 гонок, три года или пять лет.

Я считаю, что нужны лучшие специалисты, которых ты можешь собрать, и их необходимо поставить на верные позиции. Есть четкая миссия: сделать так, чтобы вся армия маршировала в одном направлении, и самому трудиться изо всех сил.

Это упорная работа день за днем – медленный, изматывающий процесс. И ты надеешься, что в итоге справишься лучше остальных.

Могу сказать следующее: болид, который мы строим, лучше, чем машина этого года. Не могу сказать, позволит ли он занять первое место на решетке, десятое или 20-е – я не знаю.

Убежден, что мы сделали шаг вперед, но другие десять команд заняты тем же, и я не знаю, какого прогресса добились они.

Я работал здесь, когда «Рено» купила «Бенеттон», и нам потребовались три года, чтобы выиграть гонку, и пять лет, чтобы завоевать титул. Это не означает, что те же сроки применимы к сегодняшней ситуации. Может, это случится раньше, а может, позже. Надо просто выкладываться по полной», – заявил менеджер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
