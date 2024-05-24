Формула-2. Монако. Версхор выиграл квалификацию, Антонелли – 7-й, Бермэн – 12-й

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Гонщик «Трайдента» Рихард Версхор показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Монако.

Версхор завоевал свой первый поул в «Ф-2», став быстрейшим в группе A, первое место в группе B и вторую стартовую позицию заработал Виктор Мартен из «АРТ», третьим в воскресенье стартует представитель «Кампоса» Исак Хаджар.

Пилоты «Премы» Андреа Кими Антонелли и Оливер Бермэн стали седьмым и 12-м в общей классификации, лидер сезона Зейн Мэлоуни («Роден») завершил сессию 14-м, преследующий его Пауль Арон («Хайтек») – четвертым.

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