Хюлькенберг и Магнуссен дисквалифицированы в квалификации к Гран-при Монако

Теги происшествия Гран-при Монако ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Авто

Пилоты «Хааса» были дисквалифицированы из результатов квалификации в Монако.

Ранее технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что болиды Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена не прошли техническую проверку после сессии. На обеих машинах «Хааса» было выявлено несоответствие подвижных элементов заднего антикрыла (системы DRS) техническому регламенту.

В вердикте отмечается, что максимальный размер зазора при открытии DRS превышает максимально допустимое регламентом значение в 85 мм.

Стюардов не удовлетворило объяснение представителей «Хааса», которые признали факт нарушения, но объяснили его погрешностью в работе болида после обновлений и первого опыта использования заднего антикрыла, которое команда готовила в соответствии с особенностями трассы в Монако.

В результате оба гонщика начнут завтрашнюю гонку с пит-лейн.

Хюлькенбергу и Магнуссену грозит дисквалификация – «Хаас» провалил техническую проверку после квалификации в Монако

4 комментария
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Жалко Халка, мог с 12 места попытаться очки заработать
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Они действительно странно показывали отличное время, начиная с Q1. Прибавка вроде минимальная на стартовой прямой...
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Тут дрс дает такой мизер что это идиотизм
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Ееее, +2 позиции для Переса, шансы на очки повышаются
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