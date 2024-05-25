Хюлькенберг и Магнуссен дисквалифицированы в квалификации к Гран-при Монако

Пилоты «Хааса» были дисквалифицированы из результатов квалификации в Монако.

Ранее технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил, что болиды и не прошли техническую проверку после сессии. На обеих машинах «Хааса» было выявлено несоответствие подвижных элементов заднего антикрыла (системы DRS) техническому регламенту.

В вердикте отмечается, что максимальный размер зазора при открытии DRS превышает максимально допустимое регламентом значение в 85 мм.

Стюардов не удовлетворило объяснение представителей «Хааса», которые признали факт нарушения, но объяснили его погрешностью в работе болида после обновлений и первого опыта использования заднего антикрыла, которое команда готовила в соответствии с особенностями трассы в Монако.

В результате оба гонщика начнут завтрашнюю гонку с пит-лейн.

Хюлькенбергу и Магнуссену грозит дисквалификация – «Хаас» провалил техническую проверку после квалификации в Монако