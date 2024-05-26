Формула-2. Монако. О’Салливан выиграл 2-ю гонку с 15-го места, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Версхор сошел с поула

Пилот «АРТ» Зак О’Салливан одержал сенсационную победу в основной гонке «Формулы-2» в Монако.

О’Салливан стартовал 15-м и оттянул пит-стоп до конца 40-го круга из 42. В итоге Зак дождался режима виртуальной машины безопасности после аварии Йозуа Дюрксена («Эй-Ай-Экс Рейсинг») и лидировавшего в чемпионате («Роден»), что позволило ему совершить «бесплатную» остановку.

Обладатель поул-позиции из « » сохранил первую позицию на старте, однако позже столкнулся с техническими проблемами. Версхор пропустил нескольких соперников, получил штраф за срезку, заехал на лишний пит-стоп, опустился на последнее место и в итоге был вынужден сойти.

После этого к уверенной победе ехал пилот « » Исак Хаджар, который в случае успеха стал бы новым лидером сезона, но финишировал вторым. Третье место досталось пилоту «Хайтека» Пауля Арону, который вышел на первую строчку в чемпионате.

Гонщик «Премы» поднялся с 12-й стартовой позиции на четвертую, его напарник завершил заезд седьмым.

Новый лидер сезона Арон набрал 80 очков, Хаджар – 78, Мэлоуни – 69, пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 56, лидер «Инвикты» Габриэль Бортолето – 50. На счету Антонелли 48 баллов, Бермэн заработал 18.

Формула-2. Монако. Барнард выиграл 1-ю гонку, Антонелли – 4-й, Бермэн – 11-й, лидер сезона Мэлоуни вызвал красные флаги

Формула-2. Монако. Версхор выиграл квалификацию, Антонелли – 7-й, Бермэн – 12-й

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