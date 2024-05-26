Формула-2. Монако. О’Салливан выиграл 2-ю гонку с 15-го места, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Версхор сошел с поула

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Пилот «АРТ» Зак О’Салливан одержал сенсационную победу в основной гонке «Формулы-2» в Монако.

О’Салливан стартовал 15-м и оттянул пит-стоп до конца 40-го круга из 42. В итоге Зак дождался режима виртуальной машины безопасности после аварии Йозуа Дюрксена («Эй-Ай-Экс Рейсинг») и лидировавшего в чемпионате Зейна Мэлоуни («Роден»), что позволило ему совершить «бесплатную» остановку.

Обладатель поул-позиции Рихард Версхор из «Трайдента» сохранил первую позицию на старте, однако позже столкнулся с техническими проблемами. Версхор пропустил нескольких соперников, получил штраф за срезку, заехал на лишний пит-стоп, опустился на последнее место и в итоге был вынужден сойти.

После этого к уверенной победе ехал пилот «Кампоса» Исак Хаджар, который в случае успеха стал бы новым лидером сезона, но финишировал вторым. Третье место досталось пилоту «Хайтека» Пауля Арону, который вышел на первую строчку в чемпионате.

Гонщик «Премы» Оливер Бермэн поднялся с 12-й стартовой позиции на четвертую, его напарник Андреа Кими Антонелли завершил заезд седьмым.

Новый лидер сезона Арон набрал 80 очков, Хаджар – 78, Мэлоуни – 69, пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер – 56, лидер «Инвикты» Габриэль Бортолето – 50. На счету Антонелли 48 баллов, Бермэн заработал 18.

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3 комментария
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Офигеть, конечно, как с таймингом О’Салливану повезло! Он успел заехать на пит до VSC, т.е. пит-стоп легальный, но VSC врубили во время его пита, поэтому он выехал первым. Всем прям идеально сложилось.
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По классике ф3 и ф2 выдают лучшие гонки выходных! Бомбежка Хаджара понятна, но было смешно
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Казино, а не гонка.
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