Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле – обгон года по версии сайта «Ф-1»
Пользователи сайта «Формулы-1» выбрали маневр пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на старте Гран-при Эмилии-Романьи обгоном года.
Нидерландцу удалось опередить обладателя поул-позиции Оскара Пиастри из «Макларена», а затем одержать победу в гонке.
На награду также претендовали маневры:
Пиастри на гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Австралии
Пиастри на Хэмилтона в Саудовской Аравии
Хэмилтона на Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» в Австрии
Хэмилтона на экс-напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и пилота «Хааса» Эстебана Окона в Великобритании
гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Расселла в Нидерландах
пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Ферстаппена в Мексике
Пиастри на напарника по «Макларену» Ландо Норриса в Абу-Даби
