Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле – обгон года по версии сайта «Ф-1»

Пользователи сайта «Формулы-1» выбрали маневр пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на старте Гран-при Эмилии-Романьи обгоном года.

Нидерландцу удалось опередить обладателя поул-позиции Оскара Пиастри из «Макларена», а затем одержать победу в гонке.

На награду также претендовали маневры:

  • Пиастри на гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Австралии

  • Пиастри на Хэмилтона в Саудовской Аравии

  • Хэмилтона на Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» в Австрии

  • Хэмилтона на экс-напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и пилота «Хааса» Эстебана Окона в Великобритании

  • гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Расселла в Нидерландах

  • пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Ферстаппена в Мексике

  • Пиастри на напарника по «Макларену» Ландо Норриса в Абу-Даби

Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле признали действием года в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
