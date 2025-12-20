Маневр Ферстаппена на Пиастри в Имоле – обгон года по версии сайта «Ф-1»

Пользователи сайта «Формулы-1» выбрали маневр пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на старте Гран-при Эмилии -Романьи обгоном года.

Нидерландцу удалось опередить обладателя поул-позиции Оскара Пиастри из «Макларена », а затем одержать победу в гонке.

На награду также претендовали маневры:

Пиастри на гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в Австралии

Пиастри на Хэмилтона в Саудовской Аравии

Хэмилтона на Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» в Австрии

Хэмилтона на экс-напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и пилота «Хааса» Эстебана Окона в Великобритании

гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Расселла в Нидерландах

пилота «Хааса» Оливера Бермэна на Ферстаппена в Мексике